Ar piekāpšanos Krievijai neizdosies Maskavu pārliecināt izbeigt karu, pirmdien platformā "Telegram" pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, pirms piektdien gaidāmajām Krievijas diktatora Vladimira Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa sarunām norādot, ka nav pieļaujama kapitulācija Putina prasību priekšā.
Piektdien ASV Aļaskas štatā gaidāmais Trampa un Putina samits būs pirmā ASV un Krievijas līderu tikšanās kopš 2021. gada.
"Krievija atsakās pārtraukt slepkavības, un tas nozīmē, ka tai nevajadzētu saņemt nekādas balvas, neko pozitīvu," pauda Zelenskis.
"Un tā nav tikai morāla nostāja - tā ir racionāla nostāja. Piekāpšanās nepārliecina slepkavu. Bet tiešām stingra dzīvības aizsardzība aptur slepkavas," uzsvēra Ukrainas prezidents.
Eiropas Savienības (ES) ārlietu ministri pirmdien rīko sarunas, lai apspriestu piektdienas samitu, un daudzi no viņiem bažījas, ka ar vienošanos, kas noslēgta bez Ukrainas, Kijivai varētu tikt uzspiesti nepieņemami kompromisi.
Ukrainas droni uzbrukuši rūpnīcai Ņižņijnovgorodas apgabalā
Ukrainas Drošības dienesta (SBU) bezpilota lidaparāti naktī uz pirmdienu uzbruka Arzamas instrumentu ražošanas rūpnīcai Ņižņijnovgorodas apgabalā, ziņo avots SBU.
Avots apgalvo, ka rūpnīcā trāpīja četri bezpilota lidaparāti.
SBU uzskata, ka rūpnīcā Arzamā "ražo žiroskopiskās ierīces, vadības sistēmas, borta datorus un komponentu sistēmas, konkrēti raķetēm H-32 un H-101".
"Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumi, kas strādā karam pret Ukrainu, ir absolūti leģitīmi militāri mērķi. SBU turpina darbu pie to objektu demilitarizācijas, kuros tiek ražoti ieroči, lai terorizētu miermīlīgās Ukrainas pilsētas," sacīja avots SBU.
Rūpnīcas tīmekļa vietnē apgalvots, ka tā cita starpā izstrādā un ražo žiroskopiskās ierīces, vadības sistēmas un borta elektroniskās skaitļošanas mašīnas.
Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 71 dronu
Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 71 dronu, pirmdien paziņojuši Ukrainas Gaisa spēki.
No tiem 59 trieciendroni un droni imitatori tika notriekti vai neitralizēti ar radioelektroniskiem līdzekļiem.
Fiksēti 12 dronu trāpījumi sešās vietās, un vēl vienā postījumus nodarījušas drona atlūzas.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
