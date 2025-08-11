Dziedātāja Keitija Bārbale šodien nāk klajā ar jaunu dziesmu “Visstulbākā diena mūžā”, kurai tapis arī pašas veidots videoklips.
Skaņdarbs ir kā otrais vēstnesis no rudenī gaidāmā otrā pilnmetrāžas albuma, iezīmējot jaunu virzienu viņas muzikālajā skanējumā.
Mūziķe par dziesmas tapšanu atklāj, ka dziesmu sarakstīju pēc pirmās un vienīgās dzimšanas dienas ballītes.
Dziesmas teksta, mūzikas un aranžējuma autore ir Keitija Bārbale, savukārt par dziesmas miksēšanu un masteru parūpējās Kārlis Grīnbergs.
