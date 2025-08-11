ASV elektromobiļu būves uzņēmums "Tesla" ir pieteicies elektrības piegādātāja licencei Lielbritānijā, kas ir miljardiera Īlona Maska uzņēmuma pirmais tāda veida pieteikums ārpus ASV.
Lielbritānijas enerģētikas regulatora "Ofgem" mājaslapā publicētā informācija liecina, ka "Tesla Energy Ventures Limited" ir pieteicies licencei, lai varētu piegādāt elektrību.
Pašlaik Maska kontrolētā elektromobiļu ražotāja meitasuzņēmms elektrību piegādā ASV Teksasas štatā.
Jūlija vidū "Ofgem" iesniegto pieteikumu parakstījis "Tesla" enerģijas direktors Eiropā Endrū Peins.
"Tesla Energy" specializējas saules enerģijas un akumulatoru jomā.
2020. gadā "Tesla" saņēma licenci elektrības ražošanai Lielbritānijā, jo īpaši izmantojot saules paneļus, taču licences tiešai elektrības pārdošanai patērētājiem uzņēmumam nav.
Pēdējā laikā "Tesla" elektromobiļu pārdošana samazinās visā pasaulē saistībā ar pieaugošo konkurenci un Maska sadarbības ar ASV prezidentu Donaldu Trampu negatīvajām sekām.
Jaunākie dati liecina, ka Lielbritānijā jūlijā tika reģistrētas 987 "Tesla" automašīnas salīdzinājumā ar 2462 reģistrācijām pirms gada.
Aptauja
Kas, jūsuprāt, ir lielākais ieguvums, izvēloties lietotu elektroauto?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu