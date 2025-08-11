Pasažieru pārvadājumu nozare Latvijā saskaras ar nopietnu izaicinājumu. Licencētie komercpārvadātāji brīdina, ka atvieglojumi Ukrainas bēgļiem, kas sākotnēji ieviesti ar labiem nodomiem, nu paver durvis pelēkā sektora izaugsmei un pat krāpniecībai, kā arī kropļo konkurenci, vēsta 360TV Ziņas.
Licencēto pasažieru komercpārvadātāju asociācija norāda, ka atvieglojumi Ukrainas pilsoņiem radījuši nevienlīdzīgus nosacījumus. Ella Petrova, asociācijas valdes priekšsēdētāja, akcentē: "Ir pagājuši 3 gadi, mums ir jādomā par saviem pamatiedzīvotājiem, kas šeit dzīvo, un kas maksā šeit nodokļus, audzina bērnus, ģimenes un šeit mūsu tiesības jau tiek pārkāptas."
Tam piekrīt arī Latvijas vieglo taksometru nozares darba devēju organizācijas prezidents Aleksejs Ignatjevs: "Mēs vienmēr esam par godīgumu un biznesa spēles noteikumiem. Visiem jābūt vienādiem, pagaidām tā nav."
Tiek norādīts arī uz pasažieru drošības riskiem. Bēgļiem no Ukrainas tiekot prasītas tikai dokumentu kopijas, nevis oriģināli. Ella Petrova brīdina: "Pirmkārt, brīvajā tirgū ir pieejamas autovadītāju apliecības un ID dokumentu iegāde no 800 līdz 1500 eiro, otrkārt, ja tiek prasīta kopija, šādus dokumentus iespējams viltot, nomainot datus." Dokumentu kopiju autentiskums netiekot pārbaudīts, ko esot apliecinājušas arī amatpersonas Satiksmes ministrijas sēdē.
Vēl viens nevienlīdzības aspekts ir valsts valodas zināšanas. Atšķirībā no Latvijas iedzīvotājiem, pasažieru pārvadātājiem no Ukrainas netiekot izvirzītas prasības par valsts valodas zināšanām. Aleksejs Ignatjevs min:
"Nesen zaudēja darbu vairāk nekā 800 Latvijas iedzīvotāju tikai tāpēc, ka viņi nevarēja nolikt latviešu valodas zināšanas eksāmenu."
Tāpat netiekot prasīts apliecinājums par vadīšanas tiesību aizlieguma neesamību. Autotransporta direkcijas mājaslapā norādīts, ka pastāv varbūtība, ka Ukrainas pilsonim nemaz nav autovadītāja apliecības, bet viņš tomēr strādā šajā nozarē, jo netiek prasīts apliecinājums par apliecības derīgumu.
Asociācija, lai gan pauž līdzjūtību bēgļiem, aicina iestādes rīkoties un ieviest vienādus nosacījumus visiem nozarē strādājošajiem. Konkrēti ierosinājumi ir atjaunot prasību pēc fiziskas taksometra vadītāja kartītes ar fotogrāfiju, noteikt vienādas valsts valodas prasības un pastiprināt dokumentu autentiskuma pārbaudes.
Plašāk skaties video:
