Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihailo Podoļaks intervijā itāļu laikrakstam "Corriere della Sera" atklājis, ka Ukrainas varasiestādes miera sarunu sākotnējā posmā būtu gatavas apspriest pamieru debesīs.
"Ukraina ir gatava apspriest šo scenāriju kā sākumpunktu reālām sarunām. Jo jebkurš pamiers, jo īpaši vispārējs, ir sākums, no kura var sākt dialogu," norādīja Podoļaks. Tomēr, viņaprāt, maz ticams, ka Krievija atteiksies no stratēģiskās aviācijas un bezpilota lidaparātu masveida izmantošanas.
"Bombardēšana no gaisa ir galvenais instruments, ar kura palīdzību Maskava izdara psiholoģisku spiedienu uz Ukrainu un ietekmē mūsu nostāju,"
sacīja Podoļaks.
Jau ziņots, ka piektdien ASV Aļaskas štatā plānotas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunas. To gaitā, kā sagaidāms, Tramps pieprasīs Putinam pārtraukt karu Ukrainā.
Vienlaikus nerimst bažas, ka Ukrainai kara izbeigšanas labā var tikt izvirzīti nepieņemami kompromisi, arī prasības atteikties no teritorijām.
