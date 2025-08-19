Jelgavas, Valmieras un Daugavgrīvas cietumos, kā arī atsevišķos gadījumos Liepājas cietumā sācies ieslodzīto dumpis, kas varētu būt saistīts ar gaidāmo spēļu konsoļu izmantošanas ierobežojumu, vēsta portāls "Delfi".
Kāds lasītājs portālam "Delfi" adresētā vēstulē raksta, ka vairāki simti ieslodzīto vienoti atteikušies doties uz darbu, mācībām vai vispārīgi sadarboties ar cietuma administrāciju, jo plānots ierobežot spēļu konsoles izmantošanu. Kā informē Ieslodzījumu vietu pārvaldē (IeVP), ieslodzīto darbi var būt dažādi, piemēram, saimnieciskās apkalpes jomā, kas saistīta ar cietuma teritorijas labiekārtošanu, ēdiena sadali un citiem pienākumiem. Tāpat ir daļa, kas strādā pie komersantiem, pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, šūšanas cehos.
Starp dumpja iemesliem tiek minēta medicīnas aprūpe cietumos, kā arī pārapdzīvotība un apstākļi, taču pēdējais "piliens" lēmumā par dumpošanos bijis Tieslietu ministrijas lēmums par Ministru kabineta noteikumiem, kas ierobežos spēļu konsoļu lietošanu, vēsta "Delfi".
IeVP portālam uzsver, ka pēdējo gadu laikā videospēļu iekārtu funkcionalitāte ir strauji attīstījusies, ļaujot tās izmantot ne tikai spēļu spēlēšanai, bet arī neatļautai saziņai – gan starp ieslodzītajiem, gan ar personām ārpus ieslodzījuma vietas.
Praksē arvien biežāk tiek konstatēts, ka šādas iekārtas ieslodzītie izmanto neatļautai saziņai nevis ģimenes saišu uzturēšanai, bet gan noziedzīgo kontaktu turpināšanai – jaunu noziegumu organizēšanai, narkotiku, telefonu un citu aizliegto priekšmetu piegāžu koordinēšanai, kā arī finanšu darījumu veikšanai, uzsver IeVP.
IeVP norāda, ka plānotie grozījumi paredz arī turpmāk atļaut vecākas spēļu konsoles bez interneta pieslēguma un datu pārraides iespējām, savukārt ierīces ar interneta un saziņas funkcijām būs aizliegtas. Portāls vēsta, ka pašlaik ieslodzījuma vietās notiek plānoto grozījumu skaidrošana notiesātajiem, lai novērstu pārpratumus un nodrošinātu kārtību. Vienlaikus tiek apzināti ieslodzītie, pie kuriem atrodas "riska iekārtas", un piedāvāts tās labprātīgi nodot glabāšanai noliktavā vai izsniegšanai ārpus iestādes.
