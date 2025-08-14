Latvijā šogad sešos mēnešos reģistrēti 5660 jaundzimušie, kas ir par 13,2% jeb 863 jaundzimušajiem mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie dati.
Vislielākais dzimušo skaits šogad bija maijā – 985 bērni, vismazākais februārī – 881. Šā gada sešos mēnešos reģistrēti 13 077 mirušie, kas ir par 4,8% jeb 661 mirušo mazāk nekā pagājušā gada pirmajā pusgadā. Aprīlī un maijā bija vairāk mirušo nekā pērn – par četriem vairāk katrā mēnesī, bet pārējos mēnešos mirstība ir bijusi zemāka nekā pērn. Pirmajā pusgadā šogad reģistrētas 4137 laulības, kas ir par 23,9% jeb 797 laulībām vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Visvairāk laulību tika noslēgts jūnijā – 1132, kas ir par 16,5% jeb 160 vairāk nekā pērn jūnijā, bet vismazāk – janvārī – 466 laulības. Šogad 1. jūlijā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni.
