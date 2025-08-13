Izraēla ļaus palestīniešiem atstāt Gazas joslu apstākļos, kad armija gatavo plašāku ofensīvu šajā teritorijā, otrdien paziņoja premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Agrāk izteikti aicinājumi izmitināt palestīniešus ārpus kara izpostītās Gazas joslas teritorijas, ar kuriem nāca klajā arī ASV prezidents Donalds Tramps, bja izraisījuši palestīniešu bažas un nosodījumu no starptautiskās sabiedrības puses.
"Mēs nespiežam viņus ārā, bet mēs ļaujam viņiem aizbraukt," sacīja Netanjahu intervijā Izraēlas raidsabiedrībai "i24NEWS".
"Dodam viņiem iespēju atstāt pirmām kārtām kaujas zonas un vispār atstāt [Gazas joslas] teritoriju, ja viņi to grib," sacīja Izraēlas premjers, pieminot bēgļu aizplūšanu karu laikā Sīrijā, Ukrainā un Afganistānā.
Izraēla gadiem ilgi ir kontrolējusi Gazas joslas robežas un liegusi daudziem atstāt šo teritoriju.
"Mēs to ļausim pirmām kārtām Gazas joslas iekšienē kauju laikā, un mēs noteikti ļausim viņiem arī atstāt Gazas joslu," sacīja Netanjahu.
Tramps gada sākumā atklāti ierosināja, ka ASV varētu pārņemt savā kontrolē Gazas joslu, izraidīt 2,4 miljonus tās iedzīvotāju uz Ēģipti un Jordāniju, un attīstīt šo teritoriju kā tūristu galamērķi.
Arī Netanjahu iepriekš bija izteicies, ka viņa valdība cenšas atrast trešās valstis, kas uzņemtu Gazas joslas iedzīvotājus.
Galēji labējie ministri Netanjahu valdībā ir aicinājuši uz Gazas joslas palestīniešu "brīvprātīgu" aizbraukšanu.
Izraēlas drošības kabinets pagājušajā nedēļā apstiprināja plānus, kas paredz paplašināt karu uz atlikušajām Gazas joslas daļām, kuras vēl nekontrolē armija.
Kara laikā, kuru izprovocēja kaujinieku grupējuma "Hamās" 2023.gada 7.oktobra uzbrukums Izraēlai, lielākā daļa Gazas joslas iedzīvotāju ir tikuši pārvietoti vismaz vienu reizi.
