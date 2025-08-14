Latvijā vairāk nekā 20 gadus notiek neveiksmīgi mēģinājumi reformēt izdienas pensiju sistēmu, kamēr Igaunijā un Lietuvā tā jau ir atcelta, bet citur Eiropā notiek pakāpeniska atteikšanās no šādiem pabalstiem. Valsts kanceleja ir izstrādājusi jaunu, jau sesto kopš 2013. gada, reformas piedāvājumu, tomēr sistēma netiks pilnībā atcelta.
Izdienas pensijas tiek finansētas no valsts budžeta, nevis sociālā budžeta, un to izmaksas strauji aug — no 116 miljoniem eiro 2024. gadā līdz prognozētajiem vismaz 207 miljoniem 2030. gadā. Vidējais pensionēšanās vecums ir 49,7 gadi, bet gandrīz puse saņēmēju pēc tam vairs nestrādā, radot papildu slogu budžetam.
Pastāv arī īpašas priekšrocības un atšķirības aprēķinā, piemēram, tiesības ieskaitīt citur nostrādāto laiku stāžā un noteikti griesti tikai atsevišķām profesijām, piemēram, māksliniekiem.
Kārlis Cīrulis, Latvijas Nacionālā baleta mākslinieks: "Es vēlētos, lai tie, kas pieņem lēmumus, atnāk pie mums un divas trīs stundas apskatās, ko mēs ikdienā darām. Mēs katru dienu raujam ķermeni uz pusēm, ar traumām un sāpēm. Mēs to darām, lai iedvesmotu cilvēkus. Ja neizkopsim baleta mākslu, tā pazudīs. Turēt to augstā līmenī, tas ir mūsu, jaunās paaudzes, darbs. Bet reformētāji mums tagad vēlas iecirst tur, kur visvairāk sāp. Neilgi pēc baleta karjeras uzsākšanas vairs nevari normāli pastaigāt, jo ir nepieciešama gūžas operācija, kāju operācija, bet tevi brīdina, ka izdienas pensijas nebūs... Ej pārkvalificējies, mācies kaut ko citu! Baletdejotājiem asinis vārās, to dzirdot. Mācoties par baletdejotāju, zināju, ka būs izdienas pensija. Mēs taču neesam tik daudzi. Pa visu Latviju kādi sešdesmit, septiņdesmit mākslinieki. Izdienas pensijā katru gadu varbūt aiziet viens vai divi cilvēki. Tā ir niecīga ietekme uz valsts budžetu.
Daļa kļūst par pedagogiem, citi strādā operā repetitora darbu. Ir kolēģi, kuri pilnībā maina nodarbošanos, bet tad laikus ir jāizglītojas. Tā izdienas pensija ir smieklīgi maza. Kamēr pārkvalificējies un iegūsti citu izglītību, pensija dod finansiālu drošību, lai būtu jumts virs galvas un bērni pabaroti.
Jauno baletdejotāju izslēgšana no pensiju saņēmēju loka, sākot no 2027. gada, noteikti ietekmēs jauniešus – šaubos, ka viņi izvēlēsies baletu un operu.
Ja vēlies kvalitatīvi augstā līmenī dejot, tad 38 gadi ir tas maksimums. Man ir 26 gadi, un esmu jau bijis uz operāciju galda, jo man bija traumēti ceļi, trūces mugurā. Baidos domāt par to, kas notiks vēl pēc desmit gadiem."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu