ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina šodienas tikšanās Aļaskā piesaistījusi lielu uzmanību ne tikai saistībā ar Baltā nama saimnieka centieniem panākt beigas Maskavas agresijai Ukrainā, bet arī ar paša samita norises vietu.
Putina un Trampa samits tika izziņots pagājušajā piektdienā, vēlāk parādījās informācija, ka tas tiks rīkots Aļaskā, bet vēl pēc tam noskaidrojās, ka sarunas notiks šā Savienoto Valstu štata lielākajā pilsētā Ankoridžā, kur dzīvo aptuveni 250 000 cilvēku.
Meklē vietu samitam
Pēc samita izziņošanas Aļaskā par sarunu organizēšanu atbildīgās ASV amatpersonas ātri esot aptvērušas, ka Ankoridža štatā ir vienīgā pilsēta, kur šādu samitu ir iespējams sarīkot. Turklāt pilsētas ziemeļos izvietotā apvienotā Elmendorfa-Ričardsona bāze ir vienīgā vieta, kas atbilst visiem drošības apsvērumiem, vēsta telekanāls CNN. Baltais nams gan esot gribējis izvairīties no Putina un pārējās Krievijas delegācijas uzņemšanas ASV karabāzē, kur izvietoti ASV Gaisa spēki un armija, tomēr beigās secināts, ka tas būs labākais risinājums. Par labu Aļaskai Baltais nams un Kremlis izšķīrušies pēc tam, kad apspriestas arī citas iespējamās samita norises vietas.
Putina ceļošanas iespējas tomēr ierobežo 2023. gada martā Starptautiskās Krimināltiesas izdotais Krievijas diktatora aresta orderis par ukraiņu bērnu deportēšanu no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Šī iemesla dēļ Kremlis atteicies no Putina došanās uz Eiropu, tostarp uz Ženēvu vai Vīni, kur aukstā kara gados notikušas lielvaru vadītāju tikšanās. Putins kā piemērotu vietu esot pieminējis Apvienotos Arābu Emirātus, tomēr Baltais nams nav gribējis vēl vienu Trampa vizīti Tuvajos Austrumos tik drīz pēc iepriekšējās, kas notika maijā, norāda CNN. Esot pieminēta arī Ungārija, ņemot vērā, ka tās premjerministrs Viktors Orbāns ir bijis draudzīgi noskaņots gan pret Trampu, gan pret Putinu. Beigās tomēr panākta vienošanās par abu valstu vadītāju tikšanos Savienoto Valstu teritorijā – Aļaskā, kas atrodas aptuveni pusceļā starp Vašingtonu un Maskavu, turklāt ir pavisam tuvu Krievijai.
"Klausīšanās" samits
Jāpiebilst, ka samits sarīkots lielā steigā un parasti šādi pasākumi tiek plānoti daudz ilgāku laiku. Pirms augsta līmeņa samitiem parasti notiek padziļinātas sarunas par apspriežamajiem jautājumiem, tomēr Baltais nams samitu Ankoridžā ir pieteicis kā "klausīšanās sesiju", kuras laikā ASV prezidents uzklausīs Putina sakāmo. Tramps arī nav izslēdzis atkārtota samita rīkošanu. "Pastāv ļoti liela iespēja, ka tiks rīkota otra tikšanās, kas būs produktīvāka par pirmo," trešdien reportieriem pavēstīja Savienoto Valstu prezidents. Tramps telefonsarunā ar Eiropas valstu līderiem un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski arī solījis, ka tikšanās laikā ar Putinu Ukrainas teritorijas dalīšana netiks apspriesta, vēsta telekanāls NBC, atsaucoties uz sarunās iesaistītām amatpersonām. ASV prezidents arī brīdinājis par "nopietnām sekām", ja Putins nepiekritīs pārtraukt karu. Trampa un Putina sarunu sākums plānots 11.30 pēc vietējā laika (22.30 pēc Latvijas laika), paziņojis Putina ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs. Sarunās piedalīsies tikai abi līderi un viņu tulki, bet pēc tam plānotas sarunas starp abu valstu delegācijām. Krievijas delegācijā būs ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs, finanšu ministrs Antons Siluanovs un Putina īpašais pārstāvis Kirils Dmitrijevs. Pēc Putina un Trampa sarunām plānota abu līderu kopīga preses konference.
Vēsturiskās saites
Aļaskā daudz augstākā līmeņa tikšanos nav bijis. No nozīmīgākajām var pieminēt 1984. gadā notikušo toreizējā ASV prezidenta Ronalda Reigana un pāvesta Jāņa Pāvila II satikšanos Aļaskas pilsētas Fērbenksas lidostā. Krievijas līderi šajā ASV štatā nav uzņemti. Trampa un Putina samita kontekstā tiek pieminēts fakts, ka Aļaska savulaik bijusi Krievijas kolonija, kuru gan cars Aleksandrs II 1867. gadā pārdeva Savienotajām Valstīm par 7,2 miljoniem dolāru, kas mūsdienu naudā būtu aptuveni 156 miljoni dolāru (134 miljoni eiro). Krievija pēc Krimas kara bija nonākusi finansiālās grūtībās, turklāt pastāvējušas bažas, ka tai būtu grūti šo koloniju aizsargāt, ja briti vai amerikāņi vēlētos to ieņemt. Aļaskā joprojām sastopamas gan krievu pareizticīgo baznīcas, gan cilvēki ar krievu uzvārdiem.
Pēdējos gados Krievijā tās vēsturiskās saites ar Aļasku tiek pieminētas biežāk, piemēram, krievu propagandiste Olga Skabejeva pagājušajā gadā šo ASV štatu nosauca par "mūsu Aļasku".
Jāpiebilst, ka Tramps, runājot par tikšanos ar Putinu, pirmdien pārteicās un reportieriem paziņoja, ka "piektdien dosies uz Krieviju". Simboliska tikšanas varētu būt ne tikai Krievijas un Aļaskas vēsturisko saišu dēļ. Izskanējis arī vērtējums, ka samita norises vieta izraudzīta neveiksmīgi, jo tā simbolizē teritoriju nodošanu no vienas valsts otrai. Ja reiz Krievija varēja atdot Aļasku Savienotajām Valstīm, kāpēc lai Ukraina neatdotu daļu savas teritorijas Krievijai, varētu būt Kremļa nostāja sarunās.
Samita rīkošana Aļaskā tomēr ir saprotama arī no cita skatpunkta. Pēc teritorijas lielākajā ASV štatā, kur gan dzīvo tikai aptuveni 730 000 iedzīvotāju, ir daudz vieglāk garantēt samita drošību, kā arī izvairīties no protestiem, kuri, piemēram, Vašingtonā būtu daudz vērienīgāki. "Prezidentam Trampam tas ir lielisks veids, kā izrādīt Amerikas militāro varenību, vienlaikus izolējot sabiedrības vai kādu citu iespējas iejaukties," intervijā aģentūrai "Associated Press" norādīja Vašingtonā bāzētā Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra pētnieks Bendžamins Džensens.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
