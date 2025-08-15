Nedēļas nogalē Madonā Smeceres silu, kuru vairāk pazīstam kā distanču slēpotāju sacenšanās vietu, pierībinās jaudīga tehnika. Pēc vairāku gadu pārtraukuma Latvijā notiks pasaules čempionāta posms motokrosā ekipāžām jeb tautā sauktajām "blaķenēm". Īpašs tas būs 19 gadus vecajiem dvīņubrāļiem Danielam un Bruno Lielbāržiem, jaunekļiem, kuri jau trešo gadu brauc šīs motosporta klases elitē, pērn daudziem par pārsteigumu izcīnot pasaules vicečempionu titulu. 

Par gaidāmo izaicinājumu un šīs sezonas gaitām intervijā "Latvijas Avīzei" stāsta ekipāžas pilots Daniels.

D. Lielbārdis: "Latvijas posmu esam gaidījuši trīs gadus, kopš braucam pasaules čempionātā. Kopš uzzinājām, ka Madonā būs posms, tas mums kalendārā kļuva īpašs, cerams, ka izdosies arī uzrādīt labu rezultātu. Pagājušajā nedēļā bijām komercmačos Beļģijā, viens no sponsoriem samaksāja, lai tur aizbraucam, bet tās vairāk bija tādas izklaides sacensības, ar labu sastāvu, bet nekas pārāk nopietns.

Madonā ir jūsu mājas trase. Tas dod zināmas priekšrocības?

Savulaik trenēties mēs sākām citā trasē, taču šī noteikti ir mūsu mājas trase, arī vistuvāk mūsu mājām. Ja kaut ko vajag notestēt mocim, braucam uz Smeceres silu. Tas, ka zinām tur katru vietu un daudz šajā trasē esam braukuši, cerams, mums būs papildu plusiņš pret konkurentiem, jo neviens cits no pasaules čempionāta vadošajiem braucējiem tur vēl nav bijis. 

