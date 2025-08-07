Ceturtdien plkst.14.10 Rīgas stacijā notika satiksmes negadījums, kurā iesaistīts vilciena reiss Rīga-Ogre un LDz drezīna. VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) un AS "Pasažieru vilciens" (PV) vēl nevar pateikt iemeslus, kāpēc notika šī sadursme.
LDz pārstāvji uz jautājumu, kāpēc notika šāds negadījums, sniedza atbildi, ka pašlaik vēl notiek gan notikušā negadījumu apstākļu noskaidrošana, gan bojājumu apmēru noteikšana. Notikuma vietā strādā Valsts policijas, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, LDz un citu atbildīgo dienestu pārstāvji.
LDz norādīja, ka plašāka informācija par incidentu būs pieejama, kad tiks apkopoti un izanalizēti visi fakti par notikušo.
Arī PV pārstāvji pauda, ka negadījuma apstākļu un iespējamo cēloņu izmeklēšanu veiks kompetentās institūcijas, un uzņēmums pilnībā nodrošinās sadarbību ar atbildīgajām valsts iestādēm izmeklēšanas gaitā.
PV pārstāvji arī norādīja, ka negadījums notika brīdī, kad vilciens tikko bija sācis kustību. Konkrētajā posmā maksimāli atļautais braukšanas ātrums ir 25 kilometri stundā.
Šodien notikušajā satiksmes negadījumā vilcienā atradās 92 pasažieri, un negadījumā cietušo nav. Pasažieru evakuācija noritēja veiksmīgi - visi tika pārsēdināti rezerves vilcienā.
PV arī norādīja, ka vilciena konduktori sniedza pasažieriem informāciju par turpmāko rīcību.
Negadījumā iesaistīto elektrovilcienu šobrīd pasažieru pārvadājumiem izmantot nevarēs - tas tiks nogādāts tehniskai apskatei un remontam. Pēc bojājumu izvērtēšanas tiks noteiktas arī nepieciešamās remonta izmaksas.
Savukārt Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja (TNGIIB) direktors Uldis Reimanis norādīja, ka negadījuma vietā tūlītēji ieradās trīs biroja darbinieki.
Pēc informācijas saņemšanas Reimanis izdevis rīkojumu par tūlītējas izmeklēšanas sākšanu.
LDz informēja, ka sadursmē drezīna ir nogājusi no sliedēm un ir nodarīti bojājumi elektrovilcienam. Negadījuma seku likvidēšanas laikā ir gaidāmi PV vilcienu kavējumi Aizkraukles līnijā, bet pasažieru apkalpošana "Vagonu parkā" notiks pie Matīsa ielas.
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja Dzelzceļa avāriju izmeklēšanas nodaļas vadītājs Jāzeps Luksts aģentūrai LETA apliecināja, ka izmeklēšanas birojs sāks notikušā negadījuma izmeklēšanu. Viņš sacīja, ka patlaban tikai zināms, ka viens vilciens iebrauca otrā, tomēr apstākļi vēl tiek skaidroti.
