Ja Krievija vairīsies no trīspusējas Ukrainas, Krievijas un ASV līderu tikšanās, Rietumu sankcijas jāpastiprina, sestdien platformā "Telegram" pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Mums ir jāpanāk reāls miers, kas būs ilgstošs, nevis kārtējā pauze starp Krievijas iebrukumiem. Mums pēc iespējas ātrāk jāpārtrauc nogalināšana, jāpārtrauc uguns gan kaujaslaukā, gan debesīs, gan pret mūsu ostu infrastruktūru," klāstīja Zelenskis.
"Mums ir jāatbrīvo visi Ukrainas karavīri un civilie gūstekņi un jāatgūst Krievijas nolaupītie bērni," viņš piebilda.
Piektdien Aļaskā notika ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās, bet drīz pēc samita noslēguma - Trampa telefonsaruna ar Zelenski un Eiropas valstu līderiem.
"Savā sarunā ar prezidentu Trampu es teicu, ka ir jābūt stingrākām sankcijām, ja nenotiks trīspusēja tikšanās vai ja Krievija izvairīsies no kara taisnīgas izbeigšanas," rakstīja Zelenskis.
Visi jautājumi, arī teritoriālie, būtu jāapspriež un jārisina ar Ukrainas līdzdalību, uzsvēra Ukrainas prezidents.
Pirmdien Vašingtonā gaidāma Zelenska un Trampa tikšanās.
Zelenskis: Doneckas apgabalā gūstam panākumus sarežģītos frontes sektoros
Ukrainas Bruņotie spēki Doneckas apgabalā gūst panākumus sarežģītos frontes sektoros, sestdien platformā "Telegram" pavēstīja Zelenskis.
Jau otro dienu pēc kārtas Ukrainas karavīri virzās uz priekšu Doneckas apgabalā pie Dobropiļļas un Pokrovskas, pēc armijas virspavēlnieka Oleksandra Sirska ziņojuma uzklausīšanas paziņoja Zelenskis.
"Turpinās okupantu iznīcināšana, kas mēģināja iekļūt dziļi mūsu pozīcijās. Ir svarīgs Ukrainas [gūstekņu] apmaiņas fonda papildinājums ar Krievijas karavīriem," norādīja prezidents.
Zelenskis gan arī brīdināja, ka Krievijas armija tuvākajās dienās var mēģināt palielināt spiedienu un sākt jaunus triecienus Ukrainas pozīcijām, lai radītu labvēlīgākus politiskos apstākļus sarunām ar globālajiem spēlētājiem.
"Mēs fiksējam Krievijas karaspēka pārvietošanos un gatavošanu. Saprotams, mēs pretdarbosimies, ja būs nepieciešams - asimetriski,"
norādīja prezidents.
Piektdien Ukrainas armijas ģenerālštābs pavēstīja, ka Doneckas apgabala Pokrovskas virzienā apturēta krievu karaspēka tālāka virzība, turklāt izdevies atgūt sešas apdzīvotas vietas.
Ziņu aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz avotiem, sestdien vēsta - ASV prezidents Donalds Tramps informējis Zelenski, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins pieprasa Ukrainas karaspēka izvešanu no visas Donbasa teritorijas.
Tramps gan arī uzsvēris, ka Ukrainai pašai jāizlemj, ko darīt ar savu teritoriju.
Laikraksts "Wall Street Journal" vēl 8. augustā, atsaucoties uz avotiem, vēstīja, ka Putins ir gatavs piekrist uguns pārtraukšanai, ja Ukraina izvedīs savu karaspēku no Doneckas apgabala.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 069 050
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam sasnieguši 1 069 050 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1010 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 112 tankus, 23 135 bruņutransportierus, 31 540 lielgabalus un mīnmetējus, 1467 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1207 zenītartilērijas iekārtas, 422 lidmašīnas, 340 helikopterus, 51 342 bezpilota lidaparātus, 3558 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 58 733 automobiļus un autocisternas, kā arī 39 42 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Krievijā bojāgājušo skaits sprādzienā pulvera rūpnīcā pieaudzis līdz 11
Bojāgājušo skaits piektdien Krievijā Rjazaņas apgabala pulvera rūpnīcā notikušajā sprādzienā pieaudzis līdz 11, sestdien pavēstīja reģiona operatīvā grupa.
Ievainoto skaits sasniedzis 130, 29 cilvēki hospitalizēti.
Glābšanas un meklēšanas darbi turpinās.
Reģionā pirmdien izsludinātas sēras.
Atbilstoši provizoriskajai informācijai sprādzienu rūpnīcā "Elastik" izraisīja drošības prasību pārkāpums.
Sākotnēji tika ziņots par pieciem bojāgājušajiem un 20 ievainotajiem.
Platformā "Telegram" publicēti sprādziena seku video. Ierakstos redzams spēcīgs ugunsgrēks un dūmu stabs.
Rūpnīca ražo arī aviācijas munīciju un raķetes daudzlādiņu reaktīvajām iekārtām.
2021. gada oktobrī vienā no rūpnīcas cehiem jau notika sprādziens. Toreiz gāja bojā 17 cilvēki.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
