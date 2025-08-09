Ukraina ir gatava reāliem lēmumiem par mieru, taču nedāvinās savu zemi okupantiem, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, reaģējot uz nākamnedēļ Aļaskā gaidāmo ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
"Prezidents Tramps paziņoja, ka gatavojas tikties ar Putinu Aļaskā. Ļoti tālu no šī kara, kas turpinās uz mūsu zemes, pret mūsu tautu un kas joprojām nebeigsies bez mums, bez Ukrainas," sestdien publicētā paziņojumā pauda Zelenskis.
"Ukraina ir gatava reāliem lēmumiem, kas var nest mieru. Jebkuri lēmumi, kas ir pret mums, jebkuri lēmumi bez Ukrainas, vienlaikus ir lēmumi pret mieru. Tie neko nepanāks. Tie ir nedzīvi lēmumi. Tie ir neīstenojami lēmumi. Un mums visiem ir nepieciešams īsts un patiess miers. Miers, ko cilvēki cienīs," pauda Ukrainas prezidents.
Viņš uzsvēra, ka Ukraina ir gatava strādāt kopā ar Trampu un citiem partneriem, lai panāktu "reālu un - vissvarīgākais - ilgstošu mieru. Un mieru, kas nesabruks tikai tādēļ, ka Maskava tā vēlas", bet vienlaikus norādīja, ka "atbilde uz Ukrainas teritoriālo jautājumu jau ir Ukrainas konstitūcijā. Neviens no tās neatkāpsies un nevar atkāpties. Ukraiņi neatdos savu zemi okupantam".
"Putins neticēja mūsu tautai, un tāpēc viņš pieņēma šo savu bezcerīgo lēmumu mēģināt ieņemt Ukrainu,"
norādīja Zelenskis. "Tā bija viņa galvenā kļūda, ka viņš nerēķinājās ar ukraiņiem. Es ticu mūsu tautai. Ukraiņi ir stipri. Ukraiņi aizstāv savējos. Daudzi pasaulē kara laikā ir nostājušies Ukrainas pusē. Pat tie, kas ir kopā ar Krieviju, zina, ka tā dara ļaunu. Protams, mēs nepiešķirsim Krievijai nekādas balvas par to, ko tā ir izdarījusi," uzsvēra Ukrainas prezidents.
"Ukrainas tauta ir pelnījusi mieru. Bet visiem partneriem ir jāsaprot, kas ir pienācīgs miers. Šim karam ir jābeidzas, un Krievijai tas ir jāizbeidz. Krievija to sāka un velk, neieklausoties nekādos termiņos, un tā ir problēma, nevis kaut kas cits," atgādināja Zelenskis.
Jau vēstīts, ka Tramps piektdien paziņoja, ka tiksies ar Putinu 15. augustā Aļaskas štatā.
Pirms tam viņš arī sacīja, ka miera vienošanās starp Krieviju un Ukrainu nozīmētu, ka "notiks kāda teritoriju apmaiņa", bet neminēja sīkākas detaļas.
Tramps kopš savas atgriešanās Baltajā namā janvārī vēl nav personīgi ticies ar Putinu, bet viņiem ir bijušas vairākas telefonsarunas. Līdz šim pēdējais ASV un Krievijas samits notika 2021. gadā, kad toreizējais ASV prezidents Džo Baidens tikās ar Putinu Ženēvā.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.