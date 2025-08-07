Ar svinīgu sapulci un ceļojošo teātra balvu pasniegšanu Latvijas Nacionālais teātris oficiāli uzsācis savu 107. sezonu, kas tiek raksturota kā daudzveidīga, mākslinieciski ambicioza un veltīta visdažādākajām gaumēm. Sezonas vadmotīvs ir "Kvēlās ugunis", un jau atklāšanas dienā tika iezīmēti virzieni, kādos teātris attīstīsies tuvākajā gadā, vēsta 360TV Ziņas.
Teātra direktors Māris Vītols norādījis, ka šosezon skatītāji var gaidīt 15 jauniestudējumus, no kuriem lielākā daļa būs latviešu autoru darbi. Viens no sezonas nozīmīgākajiem notikumiem būs Raiņa lugas "Indulis un Ārija" atgriešanās uz skatuves režisores Indras Rogas interpretācijā. Paredzēts, ka iestudējumā tiks iesaistīts komponists Ēriks Ešenvalds, akadēmiskais koris "Latvija" un diriģents Māris Sirmais, tādējādi izrāde kļūs ne tikai muzikāli piesātināta, bet arī vizuāli iespaidīga. Roga cer, ka būs iespējams saglabāt izrādes akustisko versiju – bez mikrofonu lietošanas.
Režisore un aktrise Ināra Slucka šosezon veidos divus jauniestudējumus. Viens no tiem būs izrāde “Egles stāsti” – viņas pašas dramatizējums, kas pirmizrādi piedzīvos oktobrī. Otrā izrāde, “Viss par Ievu”, risinās tēmas par paaudžu maiņu un sievietes karjeru, savienojot personīgo ar sabiedriski aktuālo.
Savukārt režisors Matīss Kaža kopā ar literātu Kārli Vērdiņu strādā pie izrādes “Bastardi”. Tā būs veltīta jauniešu skatītājiem un skars tēmas, kas saistītas ar elitārām skolām, skolotāju un skolēnu attiecībām, kā arī kritiski izvērtēs izglītības sistēmas efektivitāti. Vērdiņš izrādē arī pats debitēs kā aktieris.
Līdzās jaunumiem, repertuārā tiks saglabātas arī skatītāju iemīļotās izrādes no iepriekšējām sezonām. Nacionālajā teātrī gaidāmi arī koncertiestudējumi, kā arī pie aktieru kolektīva pievienosies četri jauni mākslinieki.
Atklāšanas pasākuma laikā tradicionāli tika pasniegtas ceļojošās teātra balvas. Par labāko aktrisi atzīta Maija Doveika, kura par Blanšas lomu izrādē “Ilgu tramvajs” saņēma Elzas Radziņas kulonu. Aktrise atzina, ka šī loma viņai bijusi sapņu piepildījums. Kārļa Sebra gredzens kā labākajam aktierim piešķirts Uldim Anžem. Savukārt par visvairāk noslogoto aktieri atzīts Ainārs Ančevskis, kurš aizvadītajā sezonā piedalījies 146 izrādēs. Viņš atzinis, ka lielais darba apjoms bijis nogurdinošs, tomēr arī jaunajā sezonā ir gatavs turpināt darbu ar pilnu atdevi – cerot gan, ka šoreiz aktīvākā titulu iegūs kāds cits.
Teātra pārstāvji uzsvēruši, ka jaunajā sezonā paredzēts uzrunāt plašu auditoriju – gan jauniešus, gan seniorus. Aizvadītajā sezonā skatītāju skaits ievērojami pieaudzis – teātris ir uzņēmis par 13 247 skatītājiem vairāk nekā gadu iepriekš, kas ir 12,4% pieaugums.
