Saruna ar bijušo kultūras ministru, pašreizējo Saeimas deputātu Nauri Puntuli (Nacionālā apvienība). Nauris ir operdziedātājs un rokansambļa solists, tāpēc runājām arī par 15. augustā gaidāmo festivālu "Zibens pa dibenu", kas veltīts četrdesmitgadei kopš leģendārā grupas "Pērkons" koncerta Ogres estrādē, pēc kura jaunieši izdemolēja vilciena vagonu. Skārām kultūrlietas, prognozējām Nacionālās Apvienības nākotni, apspriedām aktuālo. 

Kāpēc ir nozīmīgi atcerēties notikumu, kas risinājies pirms 40 gadiem? Es pats biju koncerta skatītājos, tikai prom devos vilcienu agrāk pirms vēsturiskā reisa. Un man bija liels pārsteigums, nākamajā dienā uzzinot par notikušo.

N. Puntulis: Mums pašiem bija pārsteigums. Pilnīgi noteikti grupas mērķis nebija panākt ko tādu, jo tikko bijām izturējuši pirmo aizliegumu, izbaudījuši, kā ir būt cenzūras aizliegtiem, gribējām būt uz skatuves un muzicēt. Nebija nodoms rīkot provokācijas vai revolūcijas, uzkurināt cilvēkus. Juris Kulakovs vairākkārt aicināja – lūdzu, neatstājiet savas vietas.

Šo notikumu nozīmīgi atcerēties – jo tā ir mūsu vēstures sastāvdaļa, kura jāatgādina. Tādi bija laiki. Runā dažādi, arī ka bijusi čekas provokācija. Pats esmu bijis jauns un traks, visi esam tādi bijuši. Zinām, ir vienkārši pūlī kādam uzšķilt dzirkstelīti, lai pārējie pavilktos līdzi un izdarītu lielāku, mazāku muļķību, pēc tam nesaprotot, kādēļ tā darīju. Otrreiz diez vai atkārtotu, bet tanī mirklī tas viegli aiziet.

Nepievienojaties producentu rakstītajam – "grupas rokenrola enerģētikas un brīvības gara iedvesmoti jaunieši, saceļoties pret komunistiskās ideoloģijas žņaugiem, izdemolēja divus pasažieru vilciena vagonus"?

Noteikti ne. Brīvības elpa bija gaisā, un mēs bijām tās nesēji, bet demolēt – nav brīvība.

Juris Kulakovs un pārējie mūziķi bija nacionāli noskaņoti cilvēki, nešaubīgi, pārmaiņu vēstneši.

Joprojām esam nacionāli noskaņoti, bet vienmēr esmu uzskatījis, ka "Pērkona" aicinājumi uz pārmaiņām ir sakņojušies dziļā inteliģencē.

Tas bija lielākais koncerts ar tuvu piectūkstoš jauniešiem, "Pērkona" mūzika, sakiet, ko gribat, tomēr ir uzkurinoša, ja vēl puiši bija uzņēmuši uz krūts – vai nu čekas pirksts bija klāt?

Man šķiet ļoti ticami. "Pērkonu" uzskatīja par bīstamu rokgrupu ar nenoliedzamu ietekmi uz jaunatni. Tātad – aizliedzams! Jaunieši bija kļuvuši pārāk drosmīgi un padomju iekārtā vaļīgi – tos arī derēja pāraudzināt un piegriezt skrūves. 

