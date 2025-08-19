Krievijas pilna mēroga iebrukuma pēdējo 1010 dienu laikā Krievijas karaspēks okupējis mazāk kā 1% Ukrainas teritorijas, konstatējis ukraiņu monitoringa projekts "DeepState", kas seko līdzi izmaiņām frontē.
"Sākot no 2022. gada 12. novembra (okupētā platība šajā datumā – 108 651 kvadrātkilometrs) līdz šodienai (114 493 kvadrātkilometri), ienaidnieks ir okupējis 5842 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas," teikts ziņojumā. "Tie ir 0,96781% no visas Ukrainas valsts teritorijas starptautiski atzītajās robežās," norāda projekta analītiķi. Pirmajās pilna mēroga iebrukuma dienās krieviem bija lieli panākumi. Taču, pateicoties ukraiņu uzbrukuma operācijām valsts ziemeļos, Harkivas un Hersonas apgabalā, izdevās atkarot lielāko daļu okupēto teritoriju. Pēc 2022. gada 12. novembra ienaidnieks turpināja aktīvas uzbrukuma operācijas, kas ar nelieliem pārtraukumiem turpinās līdz pat šai dienai. "Mēs ceram, ka šie skaitļi sasniegs mūsu amerikāņu partnerus, jo kaut kas matemātiski viņiem klibo," norāda "DeepState".
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
