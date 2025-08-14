Prokuratūra cēlusi apsūdzību tā dēvētajā "Kariņa lidojumu" krimināllietā.
Apsūdzība celta vienai personai par amata pienākumu nepildīšanu, kas izraisīja smagas sekas. Prokuratūra šīs personas uzvārdu neatklāj un plašākus komentārus nesniedz. Tikmēr žurnālisti un citi sabiedrības pārstāvji izsaka spekulācijas, kurš tas varētu būt. Iepriekš medijos izskanējis, ka lietā tiesības uz aizstāvību ir tā laika Valsts kancelejas darbiniekiem, tajā skaitā bijušajam Valsts kancelejas direktoram Jānim Citskovskim. Aģentūrai LETA Citskovskis otrdien teicis, ka neesot redzējis prokuratūras paziņojumu un neko nevarot komentēt. Viņš iepriekš esot bijis pie likumsargiem uz liecību sniegšanu, bet par prokuratūras apsūdzību neko nezinot. Žurnālisti otrdien nav varējuši sazvanīt arī Jāni Patmalnieku – toreizējo premjera Krišjāņa Kariņa biroja vadītāju. Latvijas Televīzija sazvanījusi K. Kariņu, kurš teicis, ka neesot informācijas par to, kam apsūdzība celta. Vaicāts par savu statusu šajā lietā, Kariņš teicis, ka viņam tāds "nekad nav bijis".
Kā mediji ziņojuši, Krišjānis Kariņš savā četrus gadus ilgajā premjerēšanas laikā 36 reizes ārvalstu vizītēs devās ar līgumreisiem, kas izmaksājis vairāk nekā 1,2 miljonus eiro. Vairākos gadījumos dārgie lidojumi izmantoti, lai Kariņš Latvijā varētu atgriezties piektdienas vakarā pirms brīvdienām. Kariņš to pamatojis ar nepieciešamību pārstāvēt Latviju un lietderīgu laika plānošanu, jo premjeram paralēli ārpolitiskajiem jautājumiem jārisina arī iekšpolitikas problēmas.
Pārbaudi sāka Ģenerālprokuratūra un arī Valsts kontrole, kura secinājusi, ka nelikumīgi no valsts budžeta izlietoti vismaz 221 566 eiro, bet vēl vismaz 323 688 eiro no Eiropas Savienības Padomes līdzekļiem izlietoti neekonomiski.
Pret toreizējo Valsts kancelejas direktoru Citskovski sāka dienesta pārbaudi, valdība vēlāk nolēma viņu pazemināt amatā, piedāvājot Valsts kancelejas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja amatu. No tā viņš gan atteicās un vērsās tiesā, lai apstrīdētu lēmumu. Valsts kanceleja gan uzskata, ka atbildība par bijušā premjera Kariņa lidojumiem ir jāuzņemas premjera birojam, bet dienesta pārbaudes komisija premjera biroja darbinieku pārkāpumus neatrada.
