Pēc tiesas ceļā panāktās projekta apturēšanas sarīkotajā sabiedriskajā apspriedē Liepājā iegūts atbalsts spa jeb veselības veicināšanas centra būvniecības iecerei Miķeļa Valtera ielā 13, pilsētas centrālajā daļā tiešā jūras tuvumā.
Kā informēja pašvaldībā, atkārtotajā publiskajā apspriešanā izteicās 599 iedzīvotāji, no kuriem 576 jeb 96% ieceri atbalstījuši. Salīdzinot ar 2023. gadu, atbalsts būvniecības iecerei esot audzis.
Pozitīvajos viedokļos esot dominējusi atzinība arhitektoniskajam risinājumam, saskatīti ieguvumi tūrisma attīstībai, degradētas teritorijas sakārtošana un vēsturiskās ēkas glābšana, kā arī atbalsts jauniem spa pakalpojumiem. Turpretim kritiķi pauduši bažas par ietekmi uz apkārtējo vidi, infrastruktūru un vēsturisko apbūvi, atbilstību plānošanas dokumentiem un atsevišķi arī apšaubījuši arhitektonisko kvalitāti.
Pēc iedzīvotāju priekšlikumu izvērtēšanas būvvalde noteikusi papildu nosacījumus būvatļaujai, tostarp ēkas būvapjoma analīzi apkārtējās vides kontekstā, vizualizācijas gājēju acu augstumā, tehnoloģisko iekārtu izvietojumu, kas nepārsniedz vēsturiskās ēkas jumta līniju, un publiski pieejamas ārtelpas izveidi. Tāpat projektā samazināts ēkas augstums, viesu numuru skaits un ēka novietota tālāk no zemesgabala robežas.
Ieceres ierosinātājs ir Lietuvas uzņēmums "Liepojos kopos", bet izstrādātājs – SIA "K Idea". Būvprojekta vadītājs ir Andris Kokins.
Pārskats par publisko apspriešanu apstiprināts Liepājas būvvaldes Būvniecības padomē 12. augustā un publicēts pašvaldības mājaslapā.
Publiskā apspriešana notika pēc tam, kad projektu tiesā apturēja pēc arhitektes un publicistes Indras Ķempes pieteikuma, jo publiskajai apspriešanai nodotās būvniecības ieceres risinājums būtiski atšķīrās no metu konkursā uzvarējušā darba.
2021. gadā Lietuvas uzņēmums "Liepojos kopos" iegādājās 1902. gadā pēc arhitekta Paula Maksa Berči projekta būvēto ēku ar mērķi to atjaunot un pārvērst par modernu spa centru, saglabājot tās vēsturiskos arhitektūras risinājumus un funkcionalitāti.
"Liepojos kopos" ir paredzējis atjaunot vēsturisko ēku, papildinot to ar daudz lielāku jaunu būvapjomu, kurā izvietos spa centru.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu