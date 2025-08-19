Partly Cloudy 20.3 °C
#lielbritānija #medijusapieri #policija

Mediju sapieri. Palīdz policijai izķert ļaundarus

Ilze Kalve / Latvijas Avīze
2025. gada 19. augusts, 09:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 19. augusts, 09:00
"Kad kļūšu vecs, negribu dzīvot ar domu, ka neesi vismaz kaut ko mēģinājis izdarīt, lai šo pasauli padarītu labāku," saka Edgars Blūms.
"Kad kļūšu vecs, negribu dzīvot ar domu, ka neesi vismaz kaut ko mēģinājis izdarīt, lai šo pasauli padarītu labāku," saka Edgars Blūms.
Foto: Ilze Kalve / Latvijas Mediji

Apvienotajā Karalistē (AK) darbojas vairāk nekā 50 tā dēvētās pedofilu mednieku grupas, kurās apvienojušies brīvprātīgie ar mērķi sameklēt un aizturēt tos noziedzniekus, kuri tiešsaistē (un ne tikai tiešsaistē) seksuāli uzmācas bērniem.

Vienā no šādām grupām – "365 Hunters" – darbojas latvietis Edgars Blūms. Pateicoties viņam, man bija iespēja redzēt, kā notiek kāda londonieša aizturēšana.

Rūpīgi vākti pierādījumi

Ir agra sestdienas pēcpusdiena, meklējamais cilvēks dzīvo Īslingtonā, uz ziemeļiem no Londonas centra. Tā kā ne visi uz plānoto aizturēšanu var ierasties, tad diviem "365 Hunters" pārstāvjiem pēdējā brīdī apsola pievienoties citas grupas "Dope" pārstāvis, kuru nākas nedaudz pagaidīt. Tikmēr ir laiks izpētīt apkārtni.

Zināms, ka meklētais 31 gadu vecais vīrietis strādā apsardzes firmā, tāpēc jāgatavojas uz nopietnu pretestību. Iepriekš rūpīgi savākti pierādījumi par viņa uzmākšanos 14 gadus vecai meitenei tiešsaistē. Labi zinot viņas norādīto vecumu, pedofils ir sūtījis nepiedienīgus videomateriālus, kur pats redzams masturbējot, un pieprasījis nepilngadīgajai meitenei filmēt šādus video arī pašai. Jāatzīmē, ka reālajā dzīvē šāda meitene neeksistē, tas ir sociālajos tīklos speciāli izveidots viltus profils pedofilu ķeršanai. Aizdomās turamā īstais vārds ir zināms, taču publiskot to nevaru, jo persona tiesā nav atzīta par vainīgu. Tādēļ pagaidām sauksim viņu par Reju.

Kad visi ieradušies, vēlreiz tiek pārskatīta informācija, Reja fotogrāfijas un sarakste, lai izvairītos no iespējas kļūdīties. Šoreiz situācija ir sarežģītāka, jo jātiek iekšā daudzdzīvokļu mājā, kur pie ieejas ir kods, tāpat jāizvilina puisis no dzīvokļa, jo privātā telpā iekšā iet nedrīkst.

Talkā tiek ņemta ēdienu piegādes kompānijas "Uber Eats" kaste, vienam no grupas – Džejam – izliekoties, ka tiek piegātāts pasūtītais ēdiens. Edgars un Stjū tikmēr slēpjas aiz krūmiem. Līdzko atvērtas ieejas durvis, lai ielaistu Džeju, tā ielavās arī pārējie, sākumā slapstoties kāpņutelpā.

Lūgšanās un draudi

Durvis 3. stāva dzīvoklī atver Reja tēvs, tādēļ Džejs iesaistās ilgākā sarunā, gaidot, kad iznāks pats meklējamais.

Kad Rejs, tērpies tikai nošmulētās treniņbiksēs, beidzot pārkāpis ieejas durvju slieksni, tiek dots signāls, un puiši zibenīgi metas pa kāpnēm augšā, sagrābj Reju aiz rokām. Izceļas cīniņš, pievienojoties Reja tēvam, mazākajiem brāļiem un mātei, taču grupas dalībnieki ir daudz pieredzējušāki un darbojas saskaņoti, galu galā aizvelkot Reju turpat tālāk uz balkona, 

lai izskaidrotu, kādēļ tiek veikts tā saucamais "citizens arrest", latviski – "pilsoņu arests", kas nozīmē aizturēšanu, ko veic nevis policija, bet gan viena vai vairākas cilvilpersonas.

Paša Reja noturēšana nesagādā nekādas grūtības, jo gaidītā muskuļotā apsarga vietā ir maza auguma nošņurcis puisis ar brillēm, taču ik pa brīdim sākas grūstīšanās, šurpu turpu skraida Reja tēvs un brāļi, kuri noskaņoti ļoti agresīvi, izskatās, ka tūlīt ies vaļā pamatīgs kautiņš. Notiekošais tiek filmēts, Rejam tiek parādīti ekrānuzņēmumi no tiešsaistes diskusijām, minēti un paskaidroti attiecīgie likuma panti. Reja ģimenes pārstāvji paši sāk zvanīt policijai.

Kamēr tiek gaidīta policija, tikmēr Reja brāļi izskrien no dzīvokļa ar koka nūju rokās, taču tēvs abiem sadod pa ausīm un aiztrenc prom. Arī pats Rejs ik pa brīdim mēģina izrauties vai uzbrukt, bļaujot, ka neko ne par kādu interneta saraksti nezina, un cenšas pierunāt palaist uz tualeti, aiziet apģērbties. Lūgumi mijas ar draudiem, tiek saukti palīgā arī kaimiņi, kuri izvēlas turēties pa gabalu.

Kamēr tika gaidīta policija, Reja brāļi izskrēja no dzīvokļa ar koka nūju rokās, taču tēvs abus aiztrenca prom.
Kamēr tika gaidīta policija, Reja brāļi izskrēja no dzīvokļa ar koka nūju rokās, taču tēvs abus aiztrenca prom.
Foto: Ilze Kalve / Latvijas Mediji
Foto: Ilze Kalve / Latvijas Mediji

Ierodas policija

Policijai ierodoties, "365 Hunters" pārstāvji stādās priekšā, parāda savāktos pierādījumus, kas vēlāk tiks nosūtīti izmeklēšanai.

Rejs prasa policijai atļauju aiziet uz tualeti, taču viņam laipni tiek atbildēts, ka iecirknī tiks uz tualeti un dabūs visu, kas nepieciešams. Tad Rejs sāk žēloties, ka puiši, viņu aizturot, ir savainojuši, rādot pāris skrāpējumus uz vēdera, taču policisti tikai uzmet aci. Vēlāk, izskatot cauri video, redzams, ka viņš, būdams bez krekla, pats sevi ir saskrāpējis, trinoties gar mājas stūra ķieģeļu sienu.

No dzīvokļa tiek iznests krekls, kurpes, zeķes, un, kamēr Rejs apģērbjas, ierodas vēl citi policisti, galu galā pie mājas ierodas piecas policijas automašīnas. Rejs pie dzīvokļa bļauj un sirsnīgi spārda "Uber Eats" kasti, kas patrāpījusies ceļā.

Vairāki policisti dodas iekšā dzīvoklī izņemt elektroniskās ierīces. Šajā gadījumā kratīšanas orderis vairs nav nepieciešams, jo ir noticis, iespējams, nopietns noziegums. Reja mātei sākas histērija, tiek atsūtīta ātrās palīdzības mašīna.

Tikmēr Rejs saslēgts rokudzelžos un tiek aizvests uz iecirkni nopratināšanai.

Šobrīd jau zināms, ka papildus iepriekš savāktajiem pierādījumiem Reja elektroniskajās ierīcēs atrasts liels daudzums bērnu pornogrāfijas, tas nozīmē, ka lieta ir daudz nopietnāka, nekā tika sākotnēji pieņemts.

Policija Reju saslēdza rokudzelžos un aizveda uz iecirkni nopratināšanai.
Policija Reju saslēdza rokudzelžos un aizveda uz iecirkni nopratināšanai.
Foto: Ilze Kalve / Latvijas Mediji
Foto: Ilze Kalve / Latvijas Mediji

"Jā, var būt arī bīstami"

Šajā gadījumā viss aizritēja puslīdz mierīgi, taču citās reizēs ne vienmēr viss rit gludi. "Pedofila tēvs vienreiz man nāca virsū ar nazi. Kliedza "es tevi saduršu, es tevi nogalināšu!"," stāsta Edgars par neseno pieredzi, aizturot kārtējo nejauceni. "Toreiz 13 policijas mašīnas atbrauca, apcietināja viņus abus." Tad, ja sākas nopietnāka sadursme, policija atbraucot uzreiz. Ja viss ir mierīgi, tad var nākties gaidīt pat vairākas stundas, uzmanot aizdomās turēto, lai neaizbēg.

"Jā, var būt arī bīstami," piekrīt Stjū, kurš kopā ar Edgaru devies ne vienā misijā vien. "Taču ar mums kopā ir labi cilvēki, esam laba komanda, paši arī uzmanāmies. Viens noķerts cilvēks nozīmē par vienu izmantotu bērnu mazāk."

"Risks pastāv katru reizi, kad izej uz ielas vai atver durvis, nekad nevar zināt, kas ir kas," piebalso Džejs, kurš šajās grupās tiek uzskatīts par leģendu, jo darbojas jau astoņus gadus un ir aizturējis vairāk nekā 500 pedofilu. "Ir bijuši draudīga izskata cilvēki, kuri uzvedas ļoti mierīgi, bet šķietami mierīgi cilvēki kļūst pavisam traki. Ir nākuši virsū ar nažiem, ir bijuši šaujamieroči, viss iespējamais. Bet tas ir risks, ko uzņemies, un tas ir tā vērts!"

Pedofilu mednieku grupas savstarpēji sadarbojas, un ik pa brīdim feisbuka komentāros var redzēt atzinības izteikšanu "Sarah decoy", kas ir nevis konkrēta cilvēka vārds, bet gan pateicība kādai sievietei, kura veido bērnu viltus profilus un sarakstās ar pedofiliem, vācot pierādījumus.

"Tu nedrīksti izprovocēt, tu nedrīksti pedofilu kaut kādā veidā izaicināt būt seksuālam," skaidro Edgars, kurš pats pedofilu mednieku grupā darbojas teju divus gadus. "Tas skaitās kā "entrapment" – uzvedināšana, un par to mēs paši tiktu sodīti. 

Ir, kas strādā internetā, kas sarakstās ar šiem pedofiliem. Tiklīdz ir pietiekami pierādījumu, tā mēs meklējam, kur viņš dzīvo, kur viņš strādā, kad viņš būs mājās. Un ejam viņam pakaļ."

Edgars parasti veic apsarga pienākumus, taču tam nekā speciāli negatavojas, pat nav trenējies cīņās. "Spēlēju basu!" smejas Edgars, kurš patiesi spēlē basu Anglijas latviešu rokgrupā "Mazie rakari" un folkloras kopā "Žeperi", bet ikdienā strādā par inženieri, uzstādot dažādas rūpnieciskās iekārtas Vidusanglijas uzņēmumos.

Vai paši pedofili necenšas iefiltrēties šādās grupās? Edgars domā, ka to izdarīt būtu ļoti grūti, jo, pirms iesaistīties, ir ne tikai jāuzrāda izziņa par (ne)sodāmību, bet jārēķinās, ka grupām palīdz dažādu profesiju cilvēki, kuri māk atrast informāciju internetā.

Jāuzmanās, lai nepārkāptu likumu

Pēc pedofilu aizturēšanas citi cilvēki bieži saka paldies par sabiedrībai vajadzīgu darbu, tomēr no juridiskā viedokļa situācija nav tik vienkārša. Uzdošanās par bērnu tiešsaistē nav noziegums, taču pierādījumu vākšanā un aizturēšanā ir viegli pārkāpt likumu.

Piemēram, vācot pierādījumus, jābūt ļoti uzmanīgiem, lai tie netiktu iegūti nelikumīgi, bet tā dēvēto pilsoņu arestu – aizturēšanu, ko veic persona, kas nav policists, drīkst veikt, ja ir pamats ticēt, ka aizturētais ir veicis kriminālas darbības. Ir atļauts pielietot spēku tikai tik daudz, lai aizturētu un iespējami ātrāk nodotu tālāk policijai. Ja aizturēt sanāk pārāk ilgi, tad pedofilu medniekus var apsūdzēt nelikumīgā brīvības atņemšanā.

Ir bijuši gadījumi, kad pedofilu mednieku grupu dalībnieki paši apsūdzēti gan par nelikumīgu brīvības atņemšanu, gan par uzbrukumu, pat par bērnu seksuālu izmantošanu, ja tiek konstatēts, ka viņi savstarpēji dalījušies ar bērnu pornogrāfiju savu operāciju ietvaros. Bijuši arī gadījumi, kad nevainīgas personas ir nepatiesi apsūdzētas. Tomēr pedofilu mednieku savāktie pierādījumi likumsargiem lieti noder, un BBC ziņo, ka, pateicoties šīm grupām, gadā tiek notiesāts simtiem personu. Piemēram, 2017. gadā – 150 cilvēki, 2018. gadā – 252 (jaunāku datu nav, jo šādu informāciju neapkopo).

"Kāpēc to daru? Bērni ir jāsargā, un, ja es to nedarīšu, tad ielās būs daudz pedofilu, kuri uzmāksies bērniem," saka Džejs, kuram pašam ir bērni.

"Ir daudz sliktu ļaužu, un diemžēl policijai nav tādu resursu, lai pie rokas noķertu katru, kurš uzskata, ka drīkst uzmākties bērniem internetā. Mēs to darām tāpēc, lai palīdzētu policijai izķert ļaundarus internetā," atzīst Stjū.

Edgaru, kuram pašam bērnu vēl nav, uztrauc lielais bērnu skaits, kas Anglijā pazūd katru gadu – vairāk nekā 1400. 

"Kad kļūšu vecs, negribu dzīvot ar domu, ka neesi vismaz kaut ko mēģinājis izdarīt, lai šo pasauli padarītu labāku," saka Edgars.

Pilsoniskie aktīvisti riskē un turpina darboties

  • Kas notiek iecirknī?

Iespējamā pedofila notveršana un nodošana policijai kopā ar pierādījumiem Apvienotajā Karalistē vēl nenozīmē sēdēšanu cietumā.

Piemēram, juridiskā firma "JD Spicer Zeb Solicitors" savā mājaslapā internetā publicējusi detalizētu skaidrojumu par to, kas notiek pēc aizvešanas uz iecirkni. Iespējamais pedofils tiks pārmeklēts, tāpat gaida fotografēšanās, pirkstu nospiedumu un DNS paraugu paņemšana.

Visiem aizturētajiem ir tiesības uz juridisko konsultāciju, ko var sniegt gan iecirknī esošais jurists, ja tāds pieejams, vai paša aizturētā izvēlētais jurists. Tāpat drīkst atteikties atbildēt uz jautājumiem, ja klāt nav sava aizstāvja. Aizturētajam nav tiesību veikt telefona zvanu, taču var pieprasīt policijai nodot informāciju par aizturēšanu paša izvēlētai personai.

Juridiskās firmas mājaslapā aizturētajiem tiek stingri piekodināts bez jurista klātbūtnes neielaisties nekādās sarunās ar policiju, ne aci pret aci, ne telefoniski, ne rakstiski. Pat tad, ja policists cenšas pārliecināt, ka aizturētais netiek turēts aizdomās, ja saka, ka jurists nav nepieciešams vai ka jurista gaidīšana tikai paildzinās uzturēšanos policijas iecirknī, kas vairākumā gadījumu ir 24 stundas. To var pagadināt līdz 36 stundām, taču, ja nepieciešams vairāk, tad policijai nāksies prasīt atļauju tiesai, kas notiek sevišķi smagu noziegumu gadījumos, piemēram, ja notikusi slepkavība.

Tāpat ir izskaidrots, ka Anglijā un Velsā valsts iestādēm, piemēram, policijai, nav ļauts maldināt personu, liekot izdarīt noziegumu. Taču šis likums neattiecas uz privātpersonām, tādēļ neformālo pedofilu mednieku grupu iegūtie pierādījumi, tiešsaistē izliekoties par bērnu, tiesā nav noraidāmi, pamatojoties uz maldināšanu. Ja to pašu darītu policija, tad iespējamo pedofilu notiesāt nevarētu.

  • Kāds sods draud?

Par seksuālu ziņu sūtīšanu bērnam līdz 16 gadu vecumam Lielbritānijā draud cietumsods līdz diviem gadiem. Ja pedofils notverts brīdī, kad ierodas, lai satiktu bērnu, tad tas var tikt klasificēts kā centieni iesaistīt bērnu seksuālās aktivitātēs, un par to draud pat 10 gadi cietumā. Tā kā Lielbritānijas cietumi ir pārpildīti, tad lielākoties cietumā nākas pavadīt labi ja pusi no piespriestā, tāpat tiesas vieglākos gadījumos cenšas izlīdzēties ar nosacīto sodu, iekļaujot vainīgā vārdu seksuālo noziegumu reģistrā uz noteiktu laiku. Tas nozīmē, ka jābrīdina policija par došanos ārzemju ceļojumos, jāziņo par adreses maiņu, nevar strādāt darbus, kas saistīti ar atrašanos pie bērniem. Tāpat jāziņo policijai, ja tiek uzsāktas attiecības ar partneri, kam ir bērni.

  • Kā ir citās valstīs

Apvienotā Karaliste ir unikāla tādā ziņā, ka pilsoniskiem aktīvistiem atļauts aizturēt iespējamo vainīgo, kamēr ierodas policija. Līdzīgi ir Īrijā. ASV arī darbojas pedofilu mednieki, bet viņi notverto persono aiztur reti, jo daudzos štatos tas var beigties ar cietumsodu pašiem aizturētājiem. Tāpat ir Kanādā, pie tam pedofilu mednieku savāktie pierādījumi var tiki noraidīti tiesās kā pretlikumīgi iegūti. Vācijā un Austrālijā pedofilu medniekiem pārkāpējs ir "jānoķer aiz rokas" nozieguma veikšanas brīdī. Zviedrijā neko tādu vispār labāk nemēģināt, ja vien nav vēlmes nokļūt cietumā. Taču neatkarīgi no tā, vai tas ir legāli vai ne, pilsoniskie aktīvisti riskē un turpina darboties.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
