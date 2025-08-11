Veselības ministrs Hosams Abu Meri paziņojis, ka uzlauzts viņa “WhatsApp” konts, un aicina iedzīvotājus nereaģēt uz iespējamām krāpnieku ziņām, kā arī ziņot par profilu.
"Kopš vakardienas uzlauzts mans WhatsApp. Lūdzu, nereaģējiet, ja saņemat ziņas, un, lūdzu, ziņojiet par profilu," viņš raksta.
CERT.lv skaidro, ka šobrīd aktīva krāpniecības shēma, kuras laikā lietotājs, saņemot no paziņas (kura konts jau ir kompromitēts) saiti ar aicinājumu “balsot” par bērna zīmējumu, tiek novirzīts uz viltus mājaslapu. Tajā, ievadot telefona numuru un SMS saņemto sešciparu kodu, lietotājs patiesībā ļauj krāpniekiem pārņemt savu “WhatsApp” kontu un pārcelt to uz citu ierīci. Pēc konta pārņemšanas ļaundari nereti uzstāda PIN kodu, lai liegtu piekļuvi īstajam īpašniekam, un turpina izplatīt krāpnieciskas ziņas citiem kontaktiem ar mērķi gūt materiālu labumu.
