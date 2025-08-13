Kad amerikānis Marks Spics 1972. gada Minhenes olimpiskajās spēlēs izcīnīja septiņas zelta medaļas peldēšanā, daudzi uzskatīja, ka tas ir sasniegums, ko neviens nekad nepārspēs.
Taču pēc 36 gadiem peldēšanas leģendai nācās pabīdīties maliņā no Olimpa pašas virsotnes, jo viņu pātrumpoja tautietis Maikls Felpss. Pirms 17 gadiem Pekinā šajos datumos augustā pilnā sparā risinājās vasaras olimpiskās spēles un pasaules sporta ziņu virsrakstos pārliecinoši dominēja tobrīd 23 gadus vecā Felpsa vārds. Par Baltimoras lodi dēvētais peldētājs sita pušu vienu pasaules rekordu pēc otra, savu performanci Pekinas nacionālajā peldbaseinā noslēdzot ar astoņām zelta medaļām un septiņiem planētas rekordiem. Tik dominējošu sniegumu peldēšanā un sportā vispār līdz tam pasaule nebija vērojusi.
Hiperaktīvais talants
Felpsa stāsts ir neparasts, jo peldēšana viņam sākotnēji bija veids, kas palīdzēja sadzīvot ar veselības problēmām. Puisēns bija hiperaktīvs, enerģija plūda pāri malām un ņemšanās pa baseinu bija veids, kur šo enerģiju likt lietā kontrolētā veidā. Tiesa, uz baseinu Maiklu mamma Debora aizveda kopā ar vecākajām māsām, lai bērni vienkārši apgūtu peldētprasmi. Jaunākajai atvasei šī nodarbe tā gāja pie sirds, ka viņš peldēšanā tā arī palika. Baseinā bija disciplīna un rutīna, kas puisēnam, kuram tika diagnosticēts uzmanības trūkuma un hiperaktivitātes sindroms, bija viegli saprotama un pieņemama. Treniņi ļāva tikt galā arī ar likstām ģimenē, jo deviņu gadu vecumā viņa vecāki izšķīrās, tēvam Maiklam Fredam Felpsam, izbijušam militāristam un ne pārāk sekmīgam amerikāņu futbola spēlētājam, uz vairākiem gadiem pazūdot no skatuves. Kopš 11 gadu vecuma Maikls trenējās Boba Boumena aizgādībā, un, pateicoties šim speciālistam, pasaule itin ātri uzzināja par peldēšanas jauno brīnumbērnu.
"Trenēšanās pie Boba ir labākais, kas ar mani dzīvē bija noticis. Viņš bija kā seržants armijā – stingrs, nepiekāpīgs un precīzs,"
Felpss vēlāk raksturoja savu skolotāju. Maikls 15 gadu vecumā izcīnīja tiesības piedalīties Sidnejas olimpiskajās spēlēs, kur ieņēma piekto vietu 200 metros tauriņstilā, kas tobrīd bija viņa kroņa distance. Neilgi pirms savas 16 dzimšanas dienas viņš laboja savu pirmo pasaules rekordu, kļūdams par visu laiku jaunāko, kam tas bijis pa spēkam, bet vēl pēc pāris mēnešiem Japānas pilsētā Fukuokā izcīnīja savu pirmo pasaules čempiona titulu. Kā jau peldētājs, augumā ražens, platiem pleciem un ar puicisku smaidu, viņš ātri iekaroja apkārtējo atzinību, lai gan publiskā komunikācija, vismaz karjeras pirmajos gados, viņam sagādāja pamatīgas problēmas. Netrūka tādu, kas uzskatīja, ka jaunā peldēšanas zvaigzne ir garīgi atpalicis sportists-robots, taču, palielinoties Felpsa panākumu sarakstam, šādas runas un atklātas nievas proporcionāli gāja mazumā.
Mazāk par stundu starp rekordiem
Pekinas olimpiskajās spēlēs Maikls ieradās jau kā superzvaigzne, jo pirms četriem gadiem bija apdraudējis Spica sasniegumu. Atēnās 2004. gadā viņam gan nedaudz pietrūka, jo olimpisko spēļu dzimtenē viņš izcīnīja "vien" sešas zelta godalgas. Pēc četriem gadiem mērķis bija skaidrs – jābūt astoņiem zeltiem! Viss sākās ar 400 metru komplekso peldējumu, kur Felpss tuvāko sekotāju apsteidza teju par trim sekundēm. Mašīna ātrumu bija uzņēmusi, un nākamajās trīs dienās sekoja vēl četras zelta medaļas un atkal visas ar pasaules rekorda labojumu – 200 metru brīvais stils, 200 metri tauriņstilā, abas brīvā stila stafetes, tad 200 metru kompleksais peldējums, bet punktu savai performancei amerikānis pielika ar triumfu 4x100 metru kompleksajā stafetē. Divas no šīm medaļām Felpss izcīnīja 13. augustā, piedevām starp abiem peldējumiem bija mazāk par stundu atpūtas, kuras laikā bija arī apbalvošanas ceremonija. Līdz pilnīgam "džekpotam" pietrūka vienīgi pasaules rekorda 100 metros tauriņstilā, kurā Felpss uzvarēja ar jaunu olimpisko rekordu. Tieši šajā distancē zelts viņam nāca visgrūtāk, un to pavadīja arī skandāls. Lidojošajai zivij (vēl viena Felpsa iesauka) izaicinājumu meta ASV dzimušais, bet Serbiju pārstāvošais Milorads Čavičs, pirms fināla izrunājoties, ka Felpss īsti nav pelnījis pārspēt Spica rekordu. "Būtu labi, ja vēturnieki vēlāk stāstītu, ka Felpss izcīnīja septiņas zelta medaļas, bet astoto zaudēja kādam mazāk zināmam puisim, un es gribu būt šis nezināmais puisis," plātījās Čavičs. Daudz jau arī netrūka, jo Felpss finišā bija vien vienu sekundes simtdaļu (0,01) ātrāk. Serbijas delegācija iesniedza protestu, sacensību tiesneši pa fragmentam analizēja peldējuma finiša videoierakstu, bet eļļu ugunī pielēja oficiālā laika ņēmēja "Omega" lēmums nepubliskot finiša zemūdens fotoattēlus, tā radot papildu aizdomas, jo Felpsam ar šo kompāniju bija sponsorlīgums.
Tomēr uzvarētājs palika nemainīgs, bet Čavičs pēc tam atzina, ka zaudējumu ir pieņēmis, jo "nav nekā slikta zaudēt visu laiku izcilākajam peldētājam".
Tikmēr Maiks Spics, kura septiņu zelta medaļu rekords tika labots, Felpsu nosauca par visu laiku izcilāko sportistu, kurš jebkad ir staigājis pa šo planētu. Tiesa, ne viss bijis tik rožaini visu laiku, jo vairākus gadus pēc Pekinas spēlēm Felpss, otro reizi dzīvē tika pieķerts vadot automašīnu dzērumā, viņam bija jāizcieš sešu mēnešu diskvalifikācija un jāizlaiž pasaules čempionāts. Vēlāk viņš arī atzinās, ka 2012. gadā bijis pamatīgā depresijā un domājis par pašnāvību.
Mācīs futbolistiem peldēt
Peldētāja karjeru Felpss noslēdza pēc 2016. gada Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm, kur izcīnīja piecas zelta medaļas, taču vairs tikai divas individuālajās distancēs. Savā pēdējā oficiālā peldējumā viņš palīdzēja ASV kvartetam triumfēt 4x100 metru kompleksajā stafetē, un tā Maiklam bija 23. zelta medaļa karjerā, bet kopā viņš piecās olimpiādēs izcīnīja 28 godalgas – sasniegumi, kas ir pārliecinoši labākie olimpisko spēļu vēsturē. Interesanti, ka savas karjeras laikā Felpss pasaules rekordus dažādās distancēs laboja 39 reizes – 29 individuālajās distancēs, bet desmit reizes stafetē. Šobrīd viņa uzvārds gan ir atrodams tikai pie diviem aktuālajiem pasaules rekordiem – 4x100 metru un 4x200 metru brīvā stila stafetēs.
Lai gan Felpss vairs nav aktīvs sportists, ap peldēšanu viņš tāpat vien grozās. Pērn viņš NBC televīzijā komentēja un analizēja Parīzes olimpisko spēļu peldēšanas sacensības, nule gana asi izteicās par ASV peldētāju sniegumu pasaules čempionātā, kritizējot federācijas darbu. Savukārt pēdējie jaunumi par Maiklu, kurš jūnija pēdējā dienā atzīmēja 40. dzimšanas dienu, ir tādi, ka viņš strādās ar amerikāņu futbola profesionālo komandu Baltimoras "Ravens". Mācīs tās spēlētājiem peldēt. Kā jau baltimorietis, Felpss ir liels "Ravens" fans, tāpēc komandas spēlētāji, kad izrādījies, ka trešā daļa no viņiem nemāk peldēt, ar soctīklu palīdzību vērsās pie titulētā novadnieka ar lūgumu palīdzēt. Felpss atbildējis un piekritis nekavējoties. Citādi viņš spēlē golfu un bauda dzīvi kopā ar sievu Nikolu, kas citstarp ir bijusī "Miss Kalifornija", abiem audzinot četrus bērnus, no kuriem jaunākais pasaulē ieradās pērn. Viņš aktīvi darbojas savā labdarības fondā, kas vāc līdzekļus bērnu peldētprasmes nodarbībām un palīdz cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī ir investējis naudu vairākos projektos. Citstarp viņš ir viens no Anglijas futbola kluba Līdsas "United" mazākuma akcionāriem. Nesen tika lēsts, ka Felpsa aktīvi ir 100 miljonu ASV dolāru vērtībā.
Vizītkarte. Maikls Felpss
- Dzimis 1985. gada 30. jūnijā
- Bijušais peldētājs
- Visu laiku medaļām bāgātākais olimpietis
- Pekinas olimpiskajās spēlēs izcīnījis astoņas zelta godalgas, sešas Atēnās, četras Londonā un piecas Riodežaneiro
- 39 reizes labojis pasaules rekordus
- Pēc karjeras beigšanas pievērsies golfa spēlei, četru bērnu tēvs
