Vakar Dailes teātris sanāca uz tradicionālo kopbildi un svinēja teātra jaunās sezonas sākumu.
Teātra vadība – direktors Juris Žagars un teātra mākslinieciskais vadītājs Viesturs Kairišs – klātesošos informēja par jaunās sezonas aktualitātēm.
Jau augusta repertuārā teātrī būs skatāmas Dailes pieprasītākās izrādes, savukārt Dailes teātra jauniestudējumu sezonas atklāšana skatītājiem notiks 5. septembrī ar Toma Treiņa iestudējumu “Nachtland”. Par vienu no pēdējos gados Eiropā visvairāk iestudētajām lugām kļuvusī vācu autora Mariusa fon Maienburga dziedinošā satīra pievēršas visam neērtajam, kas var skart katru ģimeni, ja piepeši ir jāizvēlas starp morāli, taisnīgumu un labklājību. Stāsta centrā nokļūst kāda amatiera gleznota mākslinieciski nevērtīga Vīnes ainava, kas atradusies kādas ģimenes mājas bēniņos. Kad šokējoši atklājas, kas ir bijis gleznas autors, tā pēkšņi kļūst par miljonus vērtu un strīdīgu priekšmetu. Viena maza bildīte pēkšņi saārda iepriekš tik saticīgi dzīvojošo lielo ģimeni.
Septembrī Dailes teātrī gaidāmas vēl vairākas pirmizrādes, uz kurām biļetes tirdzniecībā ir jau šobrīd. 19. septembrī – Dailes teātra un poļu režisora Lukaša Tvarkovska otrā kopdarba, jauniestudējuma “Orākuls” Latvijas pirmizrāde. Izrāde ir iekļauta prestižās Rūras triennāles programmā – pasaules pirmizrādi tā piedzīvos 28. augustā Duisburgā, Vācijā.
Dailes teātrī izrāde top sadarbībā ar vairākiem ārvalstu partneriem – Rūras triennāli, “NewError”, Ženēvas Komēdijas teātri (Comédie de Genève), Milānas Pikolo teātri (Piccolo Teatro di Milano), Antverpenes “De Singel” teātri – un ar Adama Mickeviča Institūta atbalstu. Dramaturģija tapusi “Complicité Mudlarks” starptautiskās rezidences laikā, pateicoties “Complicité Theatre” un Polijas institūta Londonā atbalstam. Izrādes inovāciju partneris – Latvijas Mobilais Telefons.
Savukārt 20. septembrī skatītājus uz svinīgu notikumu gaidīs teātra pārbūvētā Jaunā zāle. Pirmais notikums Jaunajā zālē būs režisora Matīsa Kažas jauniestudējuma “Anarhista nāve” pirmizrāde.
Vairāk par visas sezonas jaunumiem teātris stāstīs īpašā sezonas atklāšanas preses konferencē augusta beigās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu