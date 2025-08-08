Zelta cena ASV standartizētu nākotnes līgumu tirgū piektdien sasniedza rekordaugstu līmeni pēc tam, kad laikraksts "Financial Times" (FT) vēstīja, ka Vašingtona nosaka ievedmuitas tarifus daļai šī dārgmetāla stieņu.
FT ziņoja, ka ASV Muitas robežu aizsardzības pārvalde kā tarifiem pakļautas preces norādījusi vienu kilogramu un 100 Trojas unces smagu zelta stieņus.
Reaģējot uz to, pasaules lielākajā standartizētu nākotnes līgumu tirgū "Comex" zelta cena piegādēm decembrī ir sasniegusi visu laiku augstāko cenu - 3534,1 ASV dolāru par Trojas unci (31,1 grams).
Zelts tiek uzskatīts par drošu investīciju objektu, un tā cena šogad jau ir sasniegusi rekordaugstu līmeni, jo tirgos valda bažas gan par ievedmuitas tarifiem, gan ģeopolitisko nestabilitāti.
Lielākā zelta piegādātāja pasaulē ir Šveice, kurai ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ir noteikusi augstus ievedmuitas tarifus. Šveicē atrodas daudzas rūpnīcas, kas pārkausē zeltu noteikta izmēra stieņos.
Viena kilograma zelta stieņi ir visvairāk tirgotie "Comex" un veido lielu daļu no Šveices dārgmetālu eksporta uz ASV, vēstīja FT.
Vācijas bankas "Commerzbank" analītiķis Karstens Fričs FT teica, ka šāda izmēra zelta stieņiem, kas ASV tiek ievesti no Šveices, noteikts importam no šīs valsts piemērotais standarta 39% tarifs, kas spēkā stājās ceturtdien.