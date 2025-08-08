ASV un Krievijas iespējamā vienošanās par Maskavas uzsāktā kara pārtraukšanu pret Ukrainu varētu paredzēt krievu pārvaldes atzīšanu pār okupētajām teritorijām, atsaucoties uz avotiem, vēsta aģentūra "Bloomberg".
Šādas vienošanās ietvaros Krievija vēlas iegūt anektēto Donbasu un Krimas pussalu.
"Tas prasīs Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim dot pavēli par karaspēka atvilkšanu no tām Luhanskas un Doneckas apgabala daļām, kuras vēl joprojām notur Kijiva," raksta "Bloomberg".
Savukārt krievi pārtrauks uzbrukumu Hersonas un Zaporižjas apgabalos un apstāsies uz pašreizējās frontes līnijas, aģentūrai pastāstījuši avoti.
Avoti gan norāda, ka vienošanās atrodas apspriešanas stadijā un var vēl mainīties.
Vienošanās mērķis esot faktiska kara iesaldēšana un augsnes sagatavošana tehniskām sarunām par galīgo miera noregulējumu.
Baltais nams atteicies sniegt "Bloomberg" kādus komentārus. Arī Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs nav atbildējis uz aģentūras jautājumiem.
Arī Ukraina atteikusies komentēt šos priekšlikumus.
Ukrainas operācijā Krievijā iznīcināts ducis krievu karavīru
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (GUR) piektdien veikusi operāciju Krievijas Krasnodaras novadā, likvidējot vairāk nekā desmit krievu karavīru, tīmekļa laikrakstam "Ukrainska Pravda" pavēstījis avots GUR.
Piektdienas rītā Afipskas ciematā noticis uzbrukums Krievijas 90.zenītraķešu brigādes novietojumam.
Pie vienības novietnes kontrolpunkta sarīkoti divi sprādzieni, kuros gājuši bojā vismaz 12 karavīri, bet vairāki desmiti guvuši ievainojumus.
Iznīcināta arī kara tehnika.
Par sprādzieniem pie karaspēka vienības novietnes kontrolpunkta Afipskā ziņo arī vietējie mediji un iedzīvotāji sociālās saziņas vietnēs.
Krievijas drošības dienesti noslēguši apkārtni un izsludinājuši "pretteroristiskās operācijas" režīmu.
Notikuma vietā novērotas daudzas ātrās palīdzības automašīnas.
Tikmēr varasiestādes izplatījušas informāciju, ka sprādziena cēlonis it kā bijis bojāts automašīnas gāzes balons.
Iepriekšējā dienā notika Ukrainas lidrobotu uzlidojums Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcai.
