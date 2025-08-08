Rīgā sāk būvēt modernu biznesa centru Miera ielā 1.

Rīgā, Miera ielas sākumā, uzsākta jaunas daudzfunkcionālas biroju ēkas būvniecība. Projekts atrodas vienā no centrālākajām un redzamākajām vietām — Miera un Brīvības ielas krustojumā, blakus Dailes teātrim.
Topošajā astoņstāvu ēkā paredzēts piedāvāt modernus biroju telpu risinājumus ar augstiem kvalitātes standartiem un energoefektīvām tehnoloģijām. Ēkas plānojumā ietilpst arī tirdzniecības telpas ar tiešu piekļuvi no ielas, kā arī pazemes autostāvvieta ar fiksētām, rezervētām stāvvietām nomniekiem. Papildus būs noliktavas un palīgtelpas, kā arī iespēja izvietot uzņēmuma reklāmu uz ēkas fasādes un liftos, nodrošinot lielu redzamību ikdienas gājēju un transporta plūsmai.
Biroju ēka būs aprīkota ar jaunākās paaudzes telekomunikāciju pieslēgumiem, kondicionēšanas un ventilācijas sistēmām, veramiem logiem un modernu apgaismojumu. Tā nodrošinās arī augstu drošības līmeni — ar apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju, videonovērošanu un elektroniskās ieejas kontroli.
Projekta būvniecība sākas 2025. gada vasarā, un kopējā platība pārsniegs 4800 kvadrātmetrus. Telpas pieejamas dažādu uzņēmumu vajadzībām ar kvadrātmetra cenu 16–20 eiro apmērā.
Jaunā biznesa centra stratēģiskā atrašanās vieta Rīgas centrā un mūsdienīgā arhitektūra sola augstu reprezentativitāti un ērtu piekļuvi gan gājējiem, gan transportam.
Kreisajā pusē nams Miera ielā 1, agrāk paralēls nr. Šarlotes 2/4. Īres nams ar veikaliem celts 1923.-1930. g., arhitekts A. Krūmiņš; līdz 30. gadu beigām īpašnieks Jankels Bujanovers u. c. 30. gadu 2. pusē tur darbojās ebreju studentu korporācija "Hechaver". 20., 30. gados namā atradās "Saules aptieka". 30. gadu sākumā un vidū tur izvietojās Rīgas centrālās kopējās slimo kases ambulance un frizētava (īpašnieks H. Zaķis). Līdz 1940.g. namā darbojās "amerikāņu tvaika gludinātava "Express"" un Fridas Šurs delikatešu un desu tirgotava. 1999.g. Latvijas Maiznieku biedrības mītne, veikals "Karstā maize". Nams nojaukts ~ 2008.g. [avots: R. Zalcmanis "Nezināmā Rīga"].
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu