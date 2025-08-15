Jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka demogrāfijas rādītāji Latvijā joprojām ir satraucoši. Jau astoto mēnesi pēc kārtas jaundzimušo skaits mēnesī nav pārsniedzis tūkstoti, vēsta 360TV Ziņas.
Šī gada jūnijā valstī piedzimuši 982 bērni, kas ir par 36 jaundzimušajiem vairāk nekā maijā. Vislielākais dzimušo skaits šogad bija martā (985 bērni), bet vismazākais – janvārī (881).
Vienlaikus vasaras sākumā sarucis mirušo skaits. Jūnijā aizsaulē devušies 1978 Latvijas iedzīvotāji, kas ir par 166 cilvēkiem mazāk nekā maijā.
Pusgada griezumā situācija ir šāda: Kopš janvāra Latvijā piedzimuši 5660 bērnu, kas ir par 13% mazāk nekā pirmajā pusgadā pērn.
Mirušo skaits pirmajā pusgadā bija vairāk nekā divas reizes lielāks nekā jaundzimušo skaits, sasniedzot 13 077 iedzīvotājus. Salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmajiem sešiem mēnešiem, mirušo skaits ir samazinājies par teju 5%.
Lai gan mirstības rādītāji ir samazinājušies, dzimstības kritums rada nopietnas bažas par demogrāfisko situāciju valstī.
