Kolēģiem, kuri atgriezušies uz teātra skatuves, pievienojies arī Brendans Koils.
19 gadus vecais īru izcelsmes aktieris Brendans Koils 1981. gadā uzsāka drāmas studijas Dublinā un mācības turpināja Londonā, kas nebūtu iespējams bez Mauntvjū Teātra mākslas akadēmijā iegūtās stipendijas. Pirmo nopietno apbalvojumu – sera Lorensa Olivjē vārdā nodēvēto balvu – Koils saņēma 1999. gadā, un par lomu Konora Makfērsona lugas "Dambis" iestudējumā viņš saņēma arī Ņujorkas teātra kritiķu balvu, kas vēl vairāk akcentēja aktiera pārliecinošo debiju uz Brodvejas skatuves dēļiem.
Brendana Koila karjera risinājusies gan teātrī, gan kino un televīzijā, un viņa visslavenākā loma ir Beitsa kungs "Dauntonas abatijas" franšīzē, ko noslēgs jau šogad – pēdējā filma "Dauntonas abatija: Grandiozais noslēgums" Latvijas kinoteātros ieplānota no 11. septembra. Par šo lomu aktieris iekļauts gan Britu Kinoakadēmijas, gan "Emmy" un Ekrāna aktieru ģildes balvu nominantu sarakstos.
Brendana Koila radošā CV jaunākais ieraksts būs dalība Henrika Ibsena lugas "Heda Gablere" iestudējumā "Heda", ko no 25. jūlija līdz 23. augustam izrāda Bātas Karaliskā teātra Ustinova studijā, titullomā pieaicinot Liliju Allenu. Režisors ir Metjū Dasters, un lomas atveido arī Toms Ostins, Imodžena Stabsa, Kierans Ouvenss un Džūlija Čana.
Brendans Koils iepriekš strādājis teātros Londonā, Šefīldā, Dublinā, Ņujorkā, Belfāstā.
