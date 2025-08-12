Krievija pavisam noteikti negatavojas uguns un kara pārtraukšanai, platformā "Telegram" pirmdien pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Arī šodien bija izlūkdienestu un militāro komandieru ziņojumi par to, uz ko [Krievijas diktators Vladimirs] Putins cer un kam viņš tiešām gatavojas. Cita starpā tā ir militārā gatavošanās," norādīja prezidents.
"Viņš noteikti negatavojas uguns un kara pārtraukšanai. Putins ir noskaņojies vienīgi tam, lai pasniegtu tikšanos ar Ameriku kā savu personīgo uzvaru. Un turpinātu rīkoties tāpat kā līdz šim," vakara uzrunā sacīja Zelenskis.
"Nav nevienas pazīmes, kas liecinātu, ka krievi būtu saņēmuši signālus gatavoties pēckara situācijai," norādīja prezidents.
"Gluži pretēji, viņi pārvieto savus karavīrus un spēkus tā, lai sāktu jaunas uzbrukuma operācijas. Ja arī kāds gatavojas mieram, tad viņš jau gan to nedara," uzsvēra Zelenskis.
Ukraina turpina informēt savus partnerus par reālo situāciju kaujaslaukā, diplomātijā un attiecībā uz Krievijas turpmāko darbību plānošanu, piebilda Ukrainas prezidents.
Piektdien ASV Aļaskas štatā gaidāma ASV prezidenta Donalda Trampa un Putina tikšanās.
ES gatavo nākamo sankciju paketi pret Krieviju
Eiropas Savienība (ES) gatavo jaunu sankciju paketi pret Krieviju, pirmdien paziņoja ES augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa pēc ES valstu ārlietu ministru videokonferences.
Tā būs 19. ES soda pasākumu pakete Maskavai. Kallasa gan neminēja plānoto sankciju detaļas.
"Kamēr Krievija nav piekritusi pilnīgam un bezierunu pamieram, mums pat nevajadzētu apspriest nekādas piekāpšanās," paziņoja Kallasa.
"Tas nekad pagātnē nav nostrādājis ar Krieviju, un nenostrādās tagad ar [Krievijas diktatoru Vladimiru] Putinu," sacīja Kallasa.
"Soļu secība ir svarīga. Vispirms - bezierunu pamiers ar spēcīgu novērošanas sistēmu un dzelžainām drošības garantijām," sacīja ES augstākā pārstāve ārlietās.
Kallasa sacīja, ka Ukraina arī informējusi ES ārlietu ministrus par situāciju kaujaslaukā.
"Mēs pilnīgi atbalstām šī kara izbeigšanu tādā veidā, kas neatstāj Krievijai atvērtas aizmugures durvis, pa kurām tā varētu atkal ienākt un atsākt savu agresiju," uzsvēra Kallasa.
Piektdien ir gaidāma ASV prezidenta Donalda Trampa un Putina tikšanās, lai apspriestu karu Ukrainā.
