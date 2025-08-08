Jūlijā elektroenerģijas vairumtirdzniecības cena Latvijā bija vidēji 4,6 centi par kilovatstundu (kWh), kas ir par 53% zemāka nekā pirms gada, kad tā sasniedza 9,8 centus par kWh.
"Enefit", kas ir otrais lielākais elektroenerģijas tirgotājs Latvijā, to skaidro ar "Estlink 2" (Igaunijas–Somijas starpsavienojuma) darbības atjaunošanu un sezonai neraksturīgu hidroelektroenerģijas ražošanas pieaugumu Latvijā.
"Estlink 2" starpsavienojuma darbības atjaunošana nodrošināja lielāku lētas elektroenerģijas importu no ziemeļvalstīm. Tādējādi jūlijā Latvijā elektroenerģijas cena bija tāda pati kā Somijā gandrīz 20% no laika. Pagājušā gada vasarā cena bija ievērojami augstāka tieši starpsavienojuma dīkstāves dēļ, kas ierobežoja piegādes Baltijas reģionam, un nācās izmantot dārgāku fosilajās stacijās ražoto elektroenerģiju," skaidro "Enefit" Tirgus izpētes un analītikas nodaļas vadītājs Romāns Tjurins, atzīstot, ka vidēji zemu cenu jūlijā palīdzēja noturēt arī vasarai neparasti augstais hidroelektroenerģijas ražošanas pieaugums, nodrošinot apmēram pusi no Latvijas elektroenerģijas pieprasījuma un 14% no kopējā Baltijas reģiona pieprasījuma.
"Vienlaikus liela loma bija arī saules enerģijas ražošanai visā Baltijā. Diennakts gaišajā laikā Baltijas valstīs ģenerētā saules enerģija jūnijā un jūlijā kopumā 448 stundas jeb gandrīz trešdaļu vasaras līdz šim nodrošināja cenu, kas zemāka par vienu centu par kWh. Šāda cena bijusi trīsreiz biežāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Jūlijā saules enerģija nodrošināja vairāk nekā piekto daļu jeb 22% no visa Baltijas elektroenerģijas patēriņa," secina R. Tjurins. Viņš lēš, ka augustā elektroenerģijas cenas joprojām būs cieši saistītas ar atjaunīgo energoresursu ražošanas apjomiem. "Taču vairāki faktori varētu radīt spiedienu uz cenu pieaugumu. Proti, neparasti lielā Latvijas hidroelektrostaciju (HES) izstrāde, kas šovasar bijusi krietni augstāka par normu, rada papildus nenoteiktību. Vienlaikus pārvades sastrēgumi Zviedrijas–Norvēģijas tīklā var ierobežot lētas ziemeļvalstu hidroenerģijas importu caur "NordBalt" un "Eslink" starpsavienojumiem," norāda R. Tjurins. Viņš prognozē, ka augustā, turpinoties mainīgiem laikapstākļiem, saulainās dienās saules ģenerācija palīdzēs noturēt dienas cenu zemu, taču mākoņainos periodos pieaugs nepieciešamība pēc dārgākas fosilās elektroenerģijas ražošanas Latvijā un Lietuvā. Savukārt vakara cenas būs atkarīgas no vēja stipruma un arī importa apjomiem no ziemeļvalstīm.
