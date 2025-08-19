Dziesmu un deju svētkus pirmajā brīdī var dēvēt par neizskaidrojamu parādību. 

Tie, kas šajos svētkos kaut reizi mūžā ir piedalījušies kā dalībnieki, tās izjūtas – garīgu pacēlumu, enerģijas uzplūdus, prieku un lepnumu, ka ir piedalījušies brīnuma radīšanā, – nekad nespēs aizmirst. 

Arī tie, kas ir tikai skatītāji un klausītāji, šīs enerģijas vilni līdzdala. Pēc laika tas noplok, jo jāelpo taču ir katru dienu, bet katra diena ir jauns sākums, kas prasa pārvarēšanu. Kultūra ir kā gaiss, to pamanām tad, kad dažādu iemeslu dēļ tā sāk pietrūkt, ne velti sakām – kultūras tautas, kultūras uzplaukums vai panīkums.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē