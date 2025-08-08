"Mani te viss ļoti apmierina," vārtsargs Rihards Matrevics veiksmīgi iejuties Čehijas futbola klubā Prāgas "Dukla".
Laba atmosfēra tribīnēs
26 gadus vecais vārtsargs uz Čehiju no "Audas" pārcēlās jūnija sākumā, izejot ar klubu pirmssezonas nometni un nospēlējot visus trīs pirmās kārtas mačus. "Jau ziemā bija interese no ārzemju klubiem, bet iesaistītās puses nespēja atrast kopsaucēju. "Duklas" variants parādījās maijā, un uzreiz piekritu, biju ļoti laimīgs un neko daudz nedomāju. Viņi mani ņēma kā pirmo vārtsargu. Visa komunikācija notika ar sporta direktoru, kurš izvēlējās spēlētājus ciešā sadarbībā ar treneri, manā gadījumā lielākā teikšana bija vārtsargu trenerim, kurš pagājušajā gadā vēl bija pieteikumā kā spēlētājs," "Latvijas Avīzei" pastāstīja Rihards Matrevics. Portāls "transfermarkt.com" vēsta, ka pārejas maksa bija 50 tūkstoši eiro.
"Dukla" trijās spēlēs guvusi divus neizšķirtus un vienu zaudējumu. "Mums bijuši diezgan spēcīgi pretinieki, Ostrava spēlē Eirokausos. Pirmajā mačā astoņiem mūsu spēlētājiem tā bija debija Čehijas augstākajā līgā, dažiem vispār pirmā spēle šajā komandā. Sezonas sākums ir labs, šie divi neizšķirti ir ļoti vērtīgi, komandas sniegums ar katru maču uzlabojas, esam saliedējušies un atraduši savu stilu," sprieda latviešu vārtsargs. Iepriekšējā sezonā "Dukla" pārspēlēs saglabāja vietu augstākajā līgā, bet Rihards domā, ka šim čempionātam vajadzētu būt pārliecinošākam.
Nākamā spēle būs pret Raimonda Kroļļa pārstāvēto Liberecas "Slovan", bet vēl nav zināms, vai uzbrucējs varēs iet laukumā. Iepriekšējā kārtā viņš nespēlēja savainojuma dēļ. "Ļoti gribētu pret Raimondu uzspēlēt, apvilkām šo datumu kalendārā ar sarkanu flomāsteru," Rihards gaida tikšanos ar bijušo komandas biedru "Valmieras" rindās. Viņš uzsver, ka katrā spēlē Čehijā tribīnēs ir laba atmosfēra.
"Spēles temps ir ļoti augsts, futbola līmenis mani iepriecina. Komanda mani lieliski pieņēma. Pirms čempionāta sākuma nācās izlaist pāris treniņus, džeki teica – Ričiņ, mums tevi vajag, esi gatavs. Tas noskaņo ļoti pozitīvi," komandas biedru attieksme vairo Riharda Matrevica pārliecību. Līgums ar "Duklu" noslēgts uz trim sezonām.
Pagājušā gada augustā "Rīga" sodīja Matrevicu par izteikumiem presē, nosūtot uz otro komandu, kur viņš palika līdz pat sezonas beigām.
Kauns par pirmo puslaiku
UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā spēlē "RFS" mājās ar 1:2 zaudēja Somijas čempionei Kuopio "KuPS". Rīdziniekiem vārtus 61. minūtē guva Bartelemi Diedjū, padarot situāciju cerīgāku pirms atbildes mača nākamajā ceturtdienā.
"Atvainojos par pirmo puslaiku, man tiešām bija kauns. Kaut kas šausmīgs, vieglās situācijās zaudējām bumbu, lieli jautājumi par enerģiju.
Dažiem futbolistiem ir liela slodze un varbūt var teikt, ka trūkst spēka, bet redzējām, ka otrajā puslaikā tas bija. Pie 0:2 sapratām, ka minimālais uzdevums ir gūt kaut vienus vārtus, to izdarījām ar lielisku izspēli. Gribējām iesist vēl, riskējām, un uz tā rēķina "KuPS" radās pāris momenti. Mums ir, par ko padomāt, situācija sarežģīta, bet pretinieks ir ņemams," galvu nenolaiž "RFS" galvenais treneris Viktors Morozs, kura komandai dažādu iemeslu dēļ nevarēja palīdzēt četri pamatsastāva spēlētāji, tostarp Jānis Ikaunieks un kapteinis, centra aizsargs Žiga Lipuščeks.
Jāpiebilst, ka "Rīga" vakar "Skonto" stadionā tikās ar Jeruzālemes "Beitar", atbildes mačs būs Rumānijas pilsētā Ploješti.
Kazahu talants
Futbola vidē šonedēļ ievērību izpelnījies kazahu uzbrucējs Dastans Satpajevs, kuram vēl ir tikai 16 gadi, bet jau dzelzs nervi – puisim 90. minūtē tika uzticēts izpildīt 11 metru soda sitienu, un viņš to arī pārliecinoši izmantoja, nodrošinot Almati "Kairat" uzvaru ar 1:0 UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā spēlē pret Bratislavas "Slovan". Jaunietis, kuram nākamnedēļ apritēs 17, guva vārtus arī iepriekšējās kārtās pret Ļubļanas "Olimpiju" un "KuPS". Viņam jau ir vienošanās par pārcelšanos uz Londonas "Chelsea" nākamajā vasarā, transfēra maksa būšot četri miljoni eiro. Satpajeva tirgus vērtība šobrīd tiek lēsta 1,9 miljoni eiro.
