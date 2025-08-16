Lai kāds būtu ASV un Krievijas līderu tikšanās saturs, turpmāk svarīgākais būs, cik stingri savu interešu aizstāvībai nostāsies Eiropas līderi un Ukraina, pauda bijušais Latvijas Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
Garisons atzīmēja, ka patlaban vēl ir ļoti grūti novērtēt, kas īsti sarunāts Aļaskas tikšanās laikā, jo informācija no abām pusēm ir skopa, tomēr pirmie pozitīvie un negatīvie secinājumi jau veidojoties.
Runājot par pozitīvajiem secinājumiem, Garisons norādīja, ka šoreiz ASV prezidents Donalds Tramps un viņa administrācija bijusi mazliet citādās pozīcijās un akla pretimnākšana Krievijai nav notikusi. Šajā ziņā var uzteikt darbu, ko Eiropas līderi ir veikuši pirms šīs tikšanās, runājot ar Trampu.
Otrkārt, lai arī diktators Putins tika sagaidīts ar sarkano paklāju, diplomātiski tomēr daudzas lietas iztrūka un izskatījās, ka ASV demonstratīvi veica dažādus pasākumus, piemēram, bumbvedēja pārlidojumu pāri militārajai bāzei, kur notika tikšanās. Šādi ASV demonstrējusi savu pārākumu.
Savukārt runājot par negatīvajiem secinājumiem, Garisons norādīja, ka jāpievērš uzmanība Putina teiktajam, ka Eiropai un Ukrainai nevajadzētu likt šķēršļus vienošanos slēgšanai. Viņš atzīmēja, ka vēl pirms tikšanās Krievijas propaganda skandēja, ka sarunas par piekāpšanos no Ukrainas puses ir notikušas.
Otrkārt, negatīvi ir tas, ka kara noziedznieks Putins tiek uzņemts pie ASV prezidenta, jo Putinam šī tikšanās nozīmē viņa leģitimizāciju un diplomātisku uzvaru.
"Neskatoties uz to, kādi lēmumi šajā tikšanās laikā ir pieņemti, turpmāk svarīgākais būs, cik stingri savu interešu aizstāvībai nostāsies Eiropas līderi un Ukraina. Eiropa vai nu sevi nostādīs kā pastāvīgu spēlētāju un iezīmēs savas prasības un savus mērķus, vai arī vienkārši padosies tam, ko ASV ar Krieviju ir sarunājušas. Jāatceras, ka karš Ukrainā ir karš Eiropā. Šī kara iznākums ietekmēs stāvokli tieši Eiropā, tostarp, Latvijā," uzsvēra Garisons.
Savukārt bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks secinājis, ka šī tikšanās Putinam bijusi komunikācijas uzvara. Putins ietekmējis Trampu ar glaimiem, piemēram, ierasti angliski nerunājušais Putins angliski aicinājis uz nākamo tikšanos Maskavā un uzlielījis Trampu.
"Labais no sarunām ir tas, ka nekādi konkrēti lēmumi acīmredzot nav pieņemti. Tas ir labākais, kas no šīs tikšanās varēja būt, jo dažs labs jau prognozēja otro Jaltu," uzsvēra Pabriks.
Runājot par turpmākajiem scenārijiem, Pabriks prognozēja, ka Tramps turpinās izdarīt spiedienu uz Ukrainu, kas varētu novest pie karadarbības pārtraukšanas. Vienlaikus ir skaidrs, ka Trampu neinteresē ilglaicīgs miers uz Ukrainai pieņemamiem nosacījumiem.
"Rezumējot varam secināt, ka lielā nodevība nav īstenota līdz galam, lai gan pati par sevi tā ir nodevība, ka šāda tikšanās notikusi un diktators atalgots. Krievija no šīs tikšanās ir ieguvusi pavērtas durvis starptautiskajā sadarbībā un ieguvusi labus PR rezultātus," uzsvēra Pabriks.
Jau ziņots, ka piektdien Ankoridžā, ASV Aļaskas štatā, notika Trampa un Putina samits. Pēc sarunām kopīgajā preses konferencē Tramps sacīja, ka tikšanās bijusi "ļoti produktīva" un viņš un Putins bijuši vienisprātis "daudzos punktos", taču detaļās sarunu saturs nav atklāts.
Vēlāk intervijā telekanālam "Fox News" Tramps spriedelēja, ka tagad Zelenska ziņā ir izmantot šo tikšanos un panākt vienošanos par kara izbeigšanu. "Mēs gandrīz panācām vienošanos. Tagad (..) Ukrainai jāpiekrīt. Varbūt viņi teiks "nē"'," sacīja Tramps, iesakot Zelenskim tomēr "noslēgt darījumu". "Noslēdziet darījumu. Krievija ir ļoti liela valsts, bet Ukraina - nav," sacīja Tramps.
ASV prezidents arī paziņoja, ka puses sāks gatavot tikšanos, kurā piedalītos viņš, Putins un Zelenskis.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
