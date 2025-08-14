Sunny 18.3 °C
Pilnā klētī atšķirt 10 izcilus graudus: Ko varam gaidīt no jaunās Latvijas Mākslas gada balvas?

Daina Šulca / Latvijas Avīze
2025. gada 14. augusts, 17:55
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 14. augusts, 17:55
Kultūras ministre Agnese Lāce kopā ar daļu no nozares profesionāļiem, 2025. gada 19. jūnijā sabiedrībai paziņojot par jauno valsts apbalvojumu – Latvijas Mākslas gada balvu.
Foto: Oskars Artūrs Upenieks/ LR Kultūras ministrija

Vizuālās mākslas nozarē gaidāms jauns apbalvojums – Latvijas Mākslas gada balva, kas nodibināta kā nacionālas nozīmes ikgadējais apbalvojums. Apbalvošana plānota īpašā ceremonijā 2026. gada pavasarī, un laureāti katrā nominācijā saņems gan naudas balvas, gan arī balvas simbolu, ko veido mākslinieks Krišs Salmanis.

Apkopojot dažādus profesionāļu viedokļus, "Kultūrzīmes" skaidroja jaunā apbalvojuma nozīmi un gaidas mākslas kopienā, kā arī uzklausīja, vai māksliniekiem, kuratoriem, pētniekiem bijusi nepieciešama nacionālas nozīmes atzinība, atpazīstamība, sabiedrības sapratne un atbalsts. Balvas saņemšana jebkurā nozarē asociējas ar kaut ko vērtīgu, tās tiek piešķirtas par panākumiem, sasniegumiem vai kā atlīdzība par izcilu darbu. Kā uzsver paši mākslinieki – sportā balvas vieglāk piešķiramas nekā mākslā, tur visu izšķir sekundes simtdaļas vai punktu skaits. Mākslas kā emociju, jūtu, vērojumu, skaistuma, neglītuma, pieredzes, fantāzijas un vēl daudz kā cita atspoguļojums jau pašā saknē paredz sarežģītu, dziļas zināšanas prasošu un laikietilpīgu vērtēšanu.

Mākslas norišu bagātība

Kopš darbu iesāka žūrija un darba grupa, atbildības nasta vērtējama kā ļoti liela. Žūrijas spriedumam jau pirmajā pusgadā vien nodots apkopots saraksts ar vairāk nekā 150 izstādēm un notikumiem, kas aptver Rīgu, visus Latvijas reģionus un Baltiju – Viļņu, Kauņu, Paņevežu, Tallinu, Tartu –, kā arī citas mākslas norises vietas, kur notiek Latvijas mākslinieku izstādes un citi notikumi. Turklāt, tā kā balva paredzēta ne tikai kā atzinība, bet arī platforma, kas ļautu sasniegt plašāku auditoriju, veidojot dialogu starp mākslu un sabiedrību, iedzīvotāji, ikkatrs mākslas interesents, aicināts iesūtīt informāciju par mākslas norisēm, īpaši par ārvalstīs notikušiem projektiem ar Latvijas mākslinieku dalību.

Žūrijas sastāvu apstiprina uz vienu gadu. Pirmajā LMGB žūrijā darbu sākuši kurators Raivis Alksnis, mākslas zinātniece un kritiķe Aiga Dzalbe, kuratore un pētniece Maija Rudovska, kurators un P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktors Kaspars Vanags, māksliniece un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu centra vadītāja Brigita Zelča-Aispure, kuratore Renāte Lagzdiņa un vizuālās kultūras pētniece Liāna Ivete Žilde.

Pēc nolikuma balvu par izciliem sasniegumiem nozarē paredzēts piešķirt desmit nominācijās: gada mākslinieks, gada mākslas darbs, gada notikums, izstādes vai notikuma vizuālais risinājums, gada pētījums, gada kurators, gada debija/izrāviens, gada teksts, izglītību vai sabiedrību veicinošs notikums un mūža ieguldījums. Žūrijas vērtēšanas kritēriji ir satura un formas kvalitāte, aktualitāte, rezonanse sabiedrībā vai konkrētā sabiedrības grupā, oriģinalitāte, autentiskums, novatorisms.

To, ka nacionālas nozīmes apbalvojums vizuālajā mākslā bijis nepieciešams, "Kultūrzīmēm" atzinīgi vērtē gan vairāki tās iniciatori un organizētāji, gan žūrija un darba grupa, gan arī paši mākslinieki un kuratori, tomēr viedokļos tiek uzsvērtas atšķirīgas aktualitātes, kas Latvijas Mākslas gada balvai piešķir vēl intensīvāku un daudzkrāsaināku saturu. Izskan dažādi aspekti, bet vienojošā doma – balva veicinās vizuālās mākslas nozares attīstību.

Balvas nepieciešamību nozare uzsvērusi jau gadiem

Kultūras ministrija jau informējusi, ka pērn Nacionālā kultūras padome vienbalsīgi atbalstīja nozares gada balvas vizuālajā mākslā dibināšanu. Līdz šim nacionālas nozīmes apbalvojumi jau noteikti citās kultūras nozarēs, piemēram, "Lielais Kristaps" kinomākslā, "Spēlmaņu nakts" balva teātra mākslā, Lielā mūzikas balva, Latvijas Dizaina gada balva, Latvijas Arhitektūras gada balva, Latvijas Literatūras gada balva, "Zelta ābele" grāmatu mākslā. Nozaru profesionāļi ne reizi vien atzinuši, ka, izceļot sasniegumus visaptverošos aspektos, nacionālas nozīmes balvas būtiski veicina regulāru un kvalitatīvu nozares attīstības izvērtējumu.

Kultūras ministre Agnese Lāce sarunā ar "Kultūrzīmēm" uzsvēra, ka vizuālās mākslas balva bijis ilgi gaidīts un nozīmīgs nacionāla līmeņa apbalvojums, kuras nepieciešamību nozare bija uzsvērusi jau gadiem: 

"Balva ne tikai godinās daudzveidīgo vizuālās mākslas nozares ieguldījumu, bet arī ir būtisks kultūrpolitikas instruments, lai popularizētu vizuālās mākslas lomu sabiedrībā."

Balvas pasniegšanas ceremoniju 2024. gada aprīlī organizēs Kultūras ministrijas rīkotā konkursa kārtībā izvēlētā radošā apvienība "Collective WW", kuras sastāvā apvienojušies starpdisciplināri laikmetīgās kultūras profesionāļi: Iveta Gabaliņa, Fjodors Podgornijs un Kitija Vasiļjeva sadarbībā ar komunikācijas speciālisti Anniju Sauku. Visu nomināciju balvu fonds un balvas pasniegšanas ceremonijas organizēšanas budžets kopsummā ir 90 tūkstoši eiro.

Nepieciešamība analizēt vizuālās mākslas kopējo ainu

Kultūras ministrijas Vizuālās mākslas padome, kuras sastāvā arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, par nacionālas nozīmes balvas vizuālajā mākslā izveidi sāka runāt jau visai sen. Māra Lāce "Kultūrzīmēm" uzsvēra, ka esošā situācija visai uzskatāmi izakcentēja problēmu par nepieciešamību daudz segmentētāk analizēt vizuālās mākslas kopējo ainu, izvirzot ne tikai vienu laureātu divu gadu periodā, kā tas līdz šim bijis Purvīša balvas nolikumā, bet rast iespēju astoņām līdz 10 nominācijām, tai skaitā pievēršoties arī pētniecībai un izstāžu kuratoru darbībai.

Pēc daudzgadīgajām sarunām nozare 2024. gadā tika uzklausīta un Kultūras ministrijas Nacionālā kultūras padome atbalstīja Gada balvas vizuālajā mākslā izveidi, kura kopš šī gada 19. jūnija nosaukta par Latvijas Mākslas gada balvu.

Latvijas Nacionālā mākslas (LNMM) muzeja direktore Māra Lāce teic, ka jebkura atzinība esot sava veida stimuls radošai darbībai. LNMM kā institūcija, dodot savu pienesumu mākslas ainas dažādošanā un pilnskanības veicināšanā, ir kā "viens no spēlētājiem" Latvijas vizuālās mākslas ekosistēmā: "Autoru ieraudzīšana, viņu kvalitāšu izcelšana palīdz sabiedrībai labāk iesaistīties mākslas procesu izpratnē, saskatīt aktuālo problemātiku. Balvas kā būtiska kultūrpolitikas instrumenta mērķis "paredz regulāri un sistemātiski apzināt aktuālos notikumus un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas profesionālajā vizuālajā mākslā, analizēt tos un darīt plašāk zināmus sabiedrībai."

LNMM direktore uzsver, ka Purvīša balvas ietekme divdesmit gadu laikā bijusi nenoliedzama – balva veicinājusi izcilību, rosinājusi diskusijas un atbalstījusi māksliniekus, padarot Latvijas mākslas vidi vitālāku un starptautiski atpazīstamāku.

Purvīša balvas rūpīgi izstrādātais piešķiršanas process ar divpakāpju vērtēšanas modeli nodrošinājis augstu kvalitāti un veicinājis plašāku diskusiju par mākslas procesiem Latvijā. "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs pārstāv viedokli par iespējamu balvu līdzāspastāvēšanu, tādējādi tikai bagātinot vizuālās mākslas procesu apskati un analīzi. Tomēr jāapzinās, ka tas ir jautājums par stratēģiskā partnera piesaisti."

2025. gadā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un SIA ALFOR, noslēdzot Purvīša balvas pastāvēšanu tās iepriekšējā statusā, pārtraucot sadarbību.

Līdz šim nav vērtēti nacionālā līmenī

Kā vērtē nozares profesionāļi, svarīgākais Latvijas Mākslas gada balvas ieguvums būs visas vizuālās mākslas nozares attīstības veicināšana, mākslas popularizēšana sabiedrībā un vērtīgas mākslas un mākslas pētniecības izcelšana.

Ieteiktie raksti

Mākslas zinātniece un kritiķe, Latvijas Mākslas gada balvas žūrijas komisijas locekle Aiga Dzalbe sarunā ar "Kultūrzīmēm" uzsvēra, ka, iztrūkstot nacionālas nozīmes balvai, kas aptvertu visus vizuālās mākslas veidus, tiek traucēta nozares attīstība, un līdz šim daudzus gadus nacionālā līmenī nav vērtēti vairāki vizuālās mākslas veidi, piemēram, keramika, tekstilmāksla, stikla un citu specifisko materiālu māksla, kas ir spēcīga un laikmetīga, tomēr reti izlaužas vadošo kuratoru uzmanības lokā.

"Latvijas mākslas telpā reizēm ir vērojama mērķtiecīgi šaura sekošana laikmetīgās mākslas tendencēm pasaulē, un te jautājums, kurp mēs ejam: vai sekojam tam, kas jau ir atzīts par veiksmīgu, vai arī meklējam un atrodam savu oriģinalitāti? Vērtējot izstādes un notikumus, ir vajadzīgs laiks, lai domas nogulsnējas, lai saprastu, kas tas ir," pauda Aiga Dzalbe, turpinot, "ar mākslu mēdz būt tā, ka publiskajā telpā un medijos izskan sajūsma un gaviles par kādu notikumu, bet tā patiesā un pamatotā mākslinieciskā vērtība netiek apzināta. Tāpēc viens no mūsu uzdevumiem ir atšķirt un izcelt patiešām nozīmīgākos mākslas notikumus, pievēršot tiem pelnītu uzmanību. Protams, visas izstādes un mākslas darbus nebūs iespējams izvērtēt. Darbs žūrijā parāda to, ko ikdienā ne tuvu nejūtam, proti, cik daudz interesanta nemitīgi notiek Latvijas mākslas dzīvē."

Piešķirtās nominācijas palīdzēšot izcelt arī tos notikumus, kuru mārketings nav pietiekami ielauzies publiskā telpā, bet kas tomēr būtu pelnījuši ievērību. 

Balvas 10 nominācijās sniegšot iespēju novērtēt ne tikai to, par ko visi runā un raksta, bet arī izcelt nepamanīto. Tostarp pretstatā tikai mākslinieka slavināšanai, akcentēt arī to profesionāļu darbu, kas rada izcilu rezultātu koleģiālā sadarbībā.

Komandas darbs

"Balvas organizēšanā sarežģītākais ir sabalansēt tās mērķus – vizuālās mākslas nozares apzināšanu, izvērtēšanu, slavināšanu, saliedēšanu un attīstību ar tās popularizēšanu plašai sabiedrībai, izejot krietni ārpus ar mākslu saistītām sabiedrības grupām. Tā ir plāna un trausla līnija, kuru pārkāpjot uz vienu vai otru pusi, zūd balanss starp nozīmīgu mākslas notikumu un tam piemēroto popularitāti. Vērtējamo notikumu sarakstā ne vienmēr iespējams pilnībā nošķirt profesionāļu un amatieru darbu, jo dažkārt, piemēram, grupu izstādēs tas nav iespējams," par balvas organizēšanas darbu teic kuratore, fotogrāfe un ISSP galerijas vadītāja, Latvijas Mākslas gada balvas darba grupas pārstāve Iveta Gabaliņa.

Gandrīz jebkurš mākslas notikums parasti esot komandas darbs, kur tiek iesaistīti pētījumi, tekstu autori, scenogrāfija arī viena mākslinieka izstādē. Jaundibinātā Latvijas Mākslas gada balva nominācijās iekļauj visas iesaistītās puses. Lai žūrijas komisija pieņemtu vērtējumu, notikums jāredz un jāizvērtē vismaz trim tās locekļiem. Žūrijas sapulces un izvērtēšana notiek reizi ceturksnī.

Balva – tramplīns lēcienam nākotnē

Latvijas Mākslas gada balvai ir sava vēsture un tradīcija – Latvijas Mākslinieku savienība no 2001. līdz 2005. gadam organizēja "Mākslas balvu" par sasniegumiem vizuālās mākslas attīstībā, izvirzot kandidātus 13 nominācijās.

Gļebs Panteļejevs.
Foto: Publicitātes

2002. gadā Gada lielo balvu saņēma tēlnieks Gļebs Panteļejevs par personālizstādi "Ceļa piezīmes", scenogrāfiju A. Ahmatovas "Rekviēma" skatuves versijai "Melns pār sarkanu" un skulptūru grupu "Zemgales piktogrammas" Jelgavā. Atceroties balvas saņemšanas brīdi pirms 13 gadiem, Gļebs Panteļejevs min, ka juties ļoti augstu novērtēts un pacilāts. Tas bijis negaidīti un pārsteidzoši, tajā pašā laikā – rezultāts intensīvam un smagam darbam. "Es nestrādāju balvas dēļ, bet apbalvojums man uzlika atbildību turēt latiņu augstu un to nenolaist. Tas bija kā formas uzturēšanas impulss," teic Gļebs Panteļejevs, "Latvijas Mākslas gada balvas piešķiršana māksliniekiem ir kā tramplīns viņu nākotnei un lielam darbam. Lai nebūtu tā, ka tiek saņemtas, piemēram, Purvīša balvas vai Venēcijas biennāles nominācijas, un godalgotie mākslinieki kaut kur pazūd, atkāpjas, noklust. Svarīgs arī žūrijas sastāvs, jo līdz šim Purvīša, Celmiņas un citas balvas vērtējuši, piešķīruši vieni un tie paši cilvēki. 

Man personīgi nav ambīciju balvas saņemšanai, un mans darbs no tā nemainās, bet Latvijas Mākslas gada balvas saņemšanai vajadzētu būt augstākajam punktam mākslinieka karjerā, no kura atsperties nākamajiem panākumiem."

Tēlnieks jauno Latvijas Mākslas gada balvu vērtē ļoti pozitīvi, turklāt domā, ka īpaši jaunās paaudzes māksliniekiem tā atklās jaunas perspektīvas un iespējas. Gļebs Panteļejevs uzsver, ka balvas saņemšana nav tikai personīgs jautājums: "Tā ir kopīga lieta gan māksliniekiem, gan sabiedrībai – mums visiem, sabiedrības izglītošanai un mākslinieku atbildībai."

Visas sabiedrības atzinība un novērtējums

"Balvu nevajadzētu uzlūkot kā iespēju uzlabot savu finansiālo situāciju," savu viedokli pauda arī Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedras vadītājs, profesors Guntars Sietiņš. Viņam nozīmīgākās balvas pasniegtas starptautiskajās grafikas biennālēs un triennālēs – 2023. gadā Kauņā Lietuvā, 2007. gadā Aomori Japānā un 2009. gadā Seulā Korejā. Iepazīstoties ar Latvijas Mākslas gada balvas nolikumu, viņš teic, ka balva nozares profesionāļiem ir augstākais apbalvojums par sasniegto, kā arī visas sabiedrības atzinība un novērtējums, kas viennozīmīgi nav konvertējams naudas izteiksmē. "Varbūt nevajadzētu salīdzināt mākslu ar sportu, bet, piemēram, Ziemeļamerikas nacionālajās hokeja un basketbola līgās arī tiek piešķirtas balvas gada labākajiem spēlētājiem, bet tās nav naudas balvas. NHL un NBA spēlētāji saņem ļoti labu atalgojumu," stāsta Guntars Sietiņš, "piešķirot māksliniekiem gada balvā arī naudu, valsts netieši atzīst to, ka mākslinieku un mākslas teorētiķu darbs Latvijā netiek pienācīgi atalgots, tādēļ mēģina daļēji to kompensēt, klāt pie apbalvojuma izmaksājot arī naudas balvu. Nekādā gadījumā neesmu pret naudas balvām, taču ideālā situācijā māksliniekiem būtu jābūt pietiekami labi nodrošinātiem, lai gada balvu nevajadzētu uzlūkot kā iespēju uzlabot savu finansiālo situāciju. Valsts apbalvojums mākslā ir visprestižākais individuālais apbalvojums par izcilu sniegumu un ieguldījumu visa gada garumā, to nevar izmērīt naudā."

Guntars Sietiņš.
Foto: Publicitātes

Guntars Sietiņš atzinīgi vērtē to, ka apbalvojumi tiks piešķirti ne tikai māksliniekiem, bet arī mākslas teorētiķiem, kuratoriem, arī izstāžu iekārtotājiem un producentiem, turklāt žūrija vērtēs arī Latvijas mākslinieku izstādes un projektus ārvalstīs. Viņš atzīst, ka Latvijas Mākslas gada balvas nolikumā sadalījums vērtēšanas kategorijās ir daudzpusīgs un kopumā aptver visus procesus, kas notiek Latvijas vizuālajā mākslā. "Taču viss atkarīgs no tā, kā žūrija to interpretēs. Neapšaubāmi, ka visaktīvākie un novatoriskākie ir jaunās un vidējās paaudzes mākslinieki, un viņi, viņu veikums noteikti ir atbalstāms. Tomēr Latvijas Mākslas gada balvai, ja tas ir valstisks apbalvojums, būtu jābūt sasniedzamai visos mākslas žanros strādājošiem un visu paaudžu Latvijas māksliniekiem. Nevajadzētu arī vairīties balvu piešķirt atkārtoti. Atkal minēšu sportu kā piemēru. Sportā, ja tu esi labākais ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai diviem, tad tu arī esi labākais. Mākslā ir tieši tāpat."

Laiks izsijā to, kas ir nozīmīgs

Daudzkārt godalgotajam māksliniekam Ritumam Ivanovam balvām īpaši bagāts bijis 2020. gads, kad saņemta Cēsu mākslas sudraba balva un Autortiesību bezgalības balva. Pret Latvijas Mākslas gada balvu māksliniekam ir dalītas jūtas un viņš mākslas balvu pielīdzina lakmusa papīram, kas sabiedrībai parādīs, kā reaģēt uz konkrēto notikumu, un atzīmē, ka māksla vienmēr ir pretrunīga un to novērtē laiks, nevis cilvēks. "Nacionālā balva veicinās nozares attīstību, izcels vairākas vērtīgas lietas, bet tā ir īslaicīga, tā var radīt kaislību vilni, subjektīvu viedokļu sadursmi. 

Balvas abās pusēs ir cilvēki – žūrija un paši mākslinieki, katra balva drusku ir tāda kā kaitināšana. Ķircināšana. 

Žūrija paudīs savu vērtējumu. Te ir jautājums par cilvēka ego dabu, ko sacīs žūrija un ko domās paši mākslinieki. Vērtējums māksliniekam ne vienmēr var būt attīstību veicinošs, tāpat kā karjeras pakāpieni: citiem veiksmīgāki, citiem – ne. Laiks izsijā to, kas ir nozīmīgs. No visām Latvijas Mākslas gada balvas kategorijām nozīmīgākā šķiet par mūža ieguldījumu, jo mākslinieks sevi pierāda darbā."

Latvijas Mākslas gada balvas darbības lauks ir ļoti plašs

Protams, visi vēlētos Latvijas Mākslas gada balvas ceremonijā ieraudzīt Latvijas mākslas izcilu retumu un sasniegumu atzīšanu, kā arī mūsu – sabiedrības – iespēju vēl dziļāk pietuvoties šai talantīgajai pasaulei, vairāk saprast, uzzināt un pārdzīvot. Nodibinot Latvijas Mākslas gada balvu, tiek veidota platforma – tilts un dialogs starp māksliniekiem, mākslas profesionāļiem un sabiedrību.

Uzziņa

Latvijas Mākslas gada balvu par izciliem sasniegumiem nozarē piešķirs desmit nominācijās

  • gada mākslinieks,
  • gada mākslas darbs,
  • gada notikums,
  • izstādes vai notikuma vizuālais risinājums,
  • gada pētījums,
  • gada kurators,
  • gada debija/izrāviens,
  • gada teksts,
  • izglītību vai sabiedrību veicinošs notikums,
  • mūža ieguldījums.

Tēma
Māksla
Tēmturi
#māksla #mākslinieki #ministri #ministrijas
