Meitu audzināšanā Nikolai Kidmenai un Kītam Urbanam ir divi neapejami likumi. "Patiesībā esmu priecīga, ka man ir bijuši šie divi likumi," atzina pāra meita Sandija Rouza, kurai šobrīd ir 17 gadu.
Pirmais likums ir tāds, ka meitenei bija liegts darboties modes industrijā līdz 16 gadu vecumam, un arī tad pirmajā vietā jābūt izglītībai. Sandija Rouza kā modele debitēja pērn Parīzes Modes nedēļā, un, protams, lepnā mamma bija klāt šajā pasākumā. “Jā, man riebās, ka skolai vienmēr jābūt priekšplānā," jaunā modele atzina, taču viņa arī apzinās, ka tas nav ļāvis sagrozīt viņas galvu. Mazliet savādāk ir tad, kad viņa dodas pie mammas apģērbu skapja, – vienu mīļāko drēbes gabalu viņa nemaz nevarētu izvēlēties, jo "tas būtu neiespējami. No mammas skapja es ņemtu visu. Un dažreiz mēs jokojam, ka tas ir mans visiecienītākais apģērbu veikals."
Tāpat kā daudzi citi slavenību bērni, arī Sandija Rouza cer, ka viņa atradīs savu ceļu un starmešu gaismās nonāks ne tāpēc, ka ir oskarotas aktrises un ļoti veiksmīga mūziķa meita. "Kad satieku sava vecuma cilvēkus, normālā situācijā viņi neko nezina par manu dzīvi, kas ir lieliski, jo man ir iespēja radīt pirmo iespaidu pašai par sevi, nevis tas nāk no zināšanām par to, kas ir mana ģimene." Viņa arī piebilda, ka šobrīd vēl nezina, ar ko savā dzīvē nodarbosies, taču ir dažas jomas, ko viņa vēlas attīstīt, mācoties koledžā, un viena no tām ir kino veidošana. "Tas ir bijis mans sapnis kopš piecu gadu vecuma – ceru, ka tad, kad mācīšos koledžā, studēšu kino."
Kā pērn oktobrī intervijā "E! News!" stāstīja Nikola Kidmena, viņa ir neiedomājami lepna un ļoti atbalsta visu, ko meita dara, taču tajā pašā laikā ir "vienkārši mamma". "Ļauju, lai viņai ir pietiekami vietas," aktrise uzsvēra. Un to pašu darot Sandijas Rouzas tētis Kīts Urbans.
Intervijā "Allure" Kidmena atzinās, ka ir ļoti tuva ar meitām: "Es sēžu viņu gultās, un mēs runājam par visintīmākajām lietām – meitas man ļauj būt viņu padomdevējam. Ja viņas vēlas, lai es paklusēju, viņas to var darīt. Es arī esmu spējīga viņām atvainoties." Un savu stāstu viņa noslēdza, izsakot vēlēšanos, ka grib, lai meitas jūtas pilnībā mīlētas un zina, ka saviem vecākiem vienmēr būs pirmajā vietā.
Šī ir Nikolas Kidmenas otrā laulība. Filmējoties drāmā "Pērkona dienas" (1989), austrāliete iepazinās ar Tomu Krūzu, un abu kāzas notika 1990. gada Ziemassvētku vakarā. Pāris adoptēja divus bērnus Izabellu un Konoru, taču 2001. gada sākumā paziņoja, ka ir pašķīrušies. Laulību šķīra tajā pašā gadā, un nākamajos gados Nikolas Kidmenas privātajā dzīvē tika pierakstīts gan filmas "Aukstais kalns" (2003) ekrāna partneris Džūda Lovs, gan mūziķis Lenijs Krevics un reperis Q-Tip.
2005. gada pašā sākumā Kidmena iepazinās ar austrāliešu kantri dziedātāju Kītu Urbanu, un nākamā gada pavasarī abi atzina, ka ir saderināti. Pāris kāzas nosvinēja pirms 19 gadiem, un pēc tam jaunlaulātie devās uz Franču Polinēziju. Kidmenas un Urbana pirmdzimtais bērns – meita Sandija Rouza – pasaulē nāca 2008. gadā Nešvilā, ASV, un pēc diviem gadiem, pateicoties surogātmātei, turpat piedzima Feita Margarēta.
