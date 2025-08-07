Līdz 1. oktobrim mūziķi aicināti iesniegt dziesmas Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) rīkotajam dziesmu konkursam "Supernova". Kurus izpildītājus žūrija būs izvēlējusies nākamajai kārtai, skatītāji un klausītāji uzzinās jau novembrī.
Maijā Latviju Eirovīzijā pārstāvēja etnopopa mūzikas grupa "Tautumeitas" ar dziesmu "Bur man laimi", iekļūstot konkursa finālā un ierindojoties 13. vietā. Ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē Eirovīzijas pārraides sasniedza pēdējos gados lielākos skatīšanās reitingus. Kopā 37 valstīs Eirovīzijas trīs televīzijas pārraides noskatījās vairāk nekā 166 miljoni cilvēku, savukārt konkursa videosaturam dažādās sociālo mediju platformās kopā bija vairāk nekā divi miljardi skatījumu.
Eirovīzijas nacionālajai atlasei – konkursam "Supernova" – arī šogad aicināti pieteikties gan solisti, gan dueti un grupas, kurās ir ne vairāk kā seši dalībnieki. Konkursam pieteiktā dziesma nedrīkst būt publicēta, atskaņota vai izpildīta publiskos pasākumos pirms 2025. gada 1. septembra. Ārzemniekiem ir iespēja piedalīties konkursā kā dziesmu vārdu autoriem, mūzikas autoriem vai fonogrammas producentiem, taču iesniegtās dziesmas procentuālo autortiesību un blakustiesību dalījums nerezidentiem nedrīkst pārsniegt 49% no kopējām attiecīgajām tiesībām. Iesniegtās dziesmas procentuālais autortiesību un blakustiesību dalījums tiek skaitīts starp personām.
Kā ierasts, dziesmas "Supernovas" nākamajai kārtai, kas notiks televīzijas tiešraidē 2026. gada janvārī un februārī, izvēlēsies žūrija, kura ir neatkarīgu mūzikas un izklaides žanra industrijas ekspertu komisija. Žūrija vērtēs dziesmu oriģinalitāti, aranžējumu, vēstījumu un atbilstību mūsdienu tirgus tendencēm, savukārt, izvēloties izpildītājus, būtiskākās būs mūziķu vokālās spējas, potenciāls konkurēt starptautiskajā popmūzikas tirgū, kā arī iepriekšējie sasniegumi mūzikas nozarē un iespējas gūt panākumus nākotnē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu