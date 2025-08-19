Šī gada Aglonas svētki vēsturē ieies ar kādu kāzusu – procesijas gājiena laikā nesējiem no rokām izkritusi Aglonas Dievmātes svētbilde. Par laimi cietušo incidentā nav, vēsta 360TV Ziņas.
Kā redzams sociālajos medijos izplatītajā video, svētbilde pēkšņi sasveras un nokrīt. Tai radušies nebūtiski bojājumi – ieplaisājis stikls. Aglonas bazilikas pārstāvji ziņo, ka šī bija oriģinālās svētbildes kopija, tai esot ļoti smags rāmis, un citus gadus to nesuši "spēcīgi vīrieši, bet šogad – jauni puikas".
Svētbildes nesēji guvuši nelielus sasitumus. Kamēr daži ticīgie notikušo uzskata par sliktu zīmi, Aglonas bazilikas pārstāvji notikušo raksturo kā brīnumu, jo kritiena sekas varēja būt arī daudz smagākas.
Kā rakstīts Aglonas bazilikas interneta vietnē, Dievmātes svētbildi, kurai piedēvē brīnumspējas, uz Aglonu, visticamāk, atveduši dominikāņu mūki.
Dokumentētas atsauces par gleznas atrašanos Aglonā ir no 1770. gada Aglonas klostera inventāra apraksta. Aglonas Dievmātes svētglezna gleznota 17. gadsimta beigās, un tās autors nav zināms.
VIDEO:
