Ir pēdējais laiks brīdināt savus draugus un paziņas no valstīm ārpus Eiropas Šengenas zonas, piemēram, Lielbritānijā dzīvojošos, par drīzumā gaidāmām izmaiņām iebraukšanas kārtībā daudzās Eiropas valstīs. 

Eiropas Komisija noteikusi, ka šā gada 12. oktobrī beidzot sāks darboties jaunā ES ieceļošanas/izceļošanas sistēma (IIS). Sistēmas darbības sākums ir vairākkārt atlikts pēc to valstu lūguma, kurās ierodas liels skaits ieceļotāju no trešās pasaules valstīm. Šādus lūgumus tika izteikušas, piemēram, Francija, Nīderlande un Vācija. Taču šoreiz jaunās sistēmas ieviešana tiešām sāksies, tomēr tas notiks pakāpeniski. Pilnībā pabeigt jaunās ieceļošanas sistēmas ieviešanu paredzēts līdz 2026. gada 10. aprīlim. Tas prasīs, piemēram, desmitiem un simtiem jaunu automatizēto skanēšanas un atpazīšanas sistēmu uzstādīšanu pie Lamanša tuneļa stacijām Lielbritānijas pusē, lielākajā prāmju satiksmes ostā Doverā un lielākajās Eiropas lidostās.

Katru gadu Šengenas zonas ārējo robežu šķērso vairāk nekā 200 miljoni cilvēku, tostarp tūristi, biznesa ceļotāji, studenti un migranti.

Vietējiem neērtības neradīs

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē