Rīgas rajona tiesa kandavnieku Kasparu G. par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola ietekmē nolēma sodīt ar probācijas uzraudzību uz vienu gadu. Spriedums vēl nav stājies spēkā.

Gandrīz katru dienu Latvijā tiek pieķerti transportlīdzekļu vadītāji, kuri pie stūres sēdušies alkohola reibumā, kas pārsniedz 1,5 promiles. Tomēr tas, ka tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā apsūdzēta militārpersona, kura pirms desmit gadiem par drosmi un vīrišķību saņēmusi balvu "Latvijas lepnums", ir retums.

Mācību esot saņēmis

Kaspars 2025. gada 13. janvāra vakarā pēc alkoholisko dzērienu lietošanas bija sēdies pie stūres citai personai piederošai automašīnai "BMW 320", lai izbrauktu līkumu pa Mārupes novadu. Brauciens beidzās ap 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē