No 1. augusta stājās spēkā grozījumi likumā, kas paredz īsāku laiku, kad veikalos var pārdot alkoholu.
Tagad alkoholiskos dzērienus no pirmdienas līdz sestdienai var iegādāties no plkst. 10 līdz 20, bet svētdienās – no plkst. 10 līdz 18. Sociālajos tīklos ļaudis dalās iespaidos, ka redzējuši atsevišķus pircējus, kas pēdējās minūtēs pirms pulksten astoņiem steidzas uz kasi ar pudelēm rokās. Aģentūra LETA aptaujājusi mazumtirgotājus, kuri teikuši, ka pirmajās dienās galvenokārt viss aizritējis mierīgi, lielākā daļa klientu par izmaiņām bijuši informēti. Bijuši gan atsevišķi neapmierināti klienti. "Elvi Latvija" valdes locekle Laila Vārtukapteine pastāstījusi par kuriozu, kas noticis vienā no Pierīgas veikaliem. Kāds iereibis klients, nevarēdams nopirkt kāroto dzērienu piektdienas vakarā, par pirkumu nesamaksājis un aizskrējis prom ar visu pudeli. Svētdien klients atgriezies tirdzniecības vietā, atvainojies veikala darbiniekiem un samaksājis par paņemto preci.
