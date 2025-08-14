Par Latvijas vīru handbola izlases galveno treneri apstiprināts bijušais valstsvienības spēlētājs un kapteinis Margots Valkovskis, kurš par treneri ikdienā strādā Vācijā.
Jaunais treneru korpuss ir ļoti interesants, jo Valkovskim palīdzēs Aleksandrs Pētersons un vārtsargu treneris Andris Molotanovs. Patīkams pārsteigums ir Pētersona atgriešanās Latvijas izlasē, kuru viņš pārstāvēja karjeras sākumposmā. Pēc tam viņam bija izcila karjera Islandē, ar kuras valstsvienību viņš kļuva par 2008. gada olimpisko vicečempionu un 2010. gada Eiropas čempionu (Pētersonam ir Latvijas un Islandes dubultpilsonība). Liela pieredze ir arī Valkovskim, kurš spēlējis Latvijas, Austrijas un Vācijas klubos, pēc karjeras beigām Vācijā kļuva par treneri, pēdējos sešus gadus strādājis ar 17–18 gadus veciem jauniešiem. Iegūtā pieredze lieti noderēs arī Latvijas izlasē, kurā notikusi paaudžu maiņa, un tā šobrīd pēc vidējā vecuma ir viena no jaunākajām Eiropā. "Esmu lepns, ka man ir tāda iespēja kļūt par Latvijas handbola izlases treneri. Bija ilgas un konstruktīvas sarunas ar federācijas vadību par to, kādu mēs redzam izlasi, kā to būvēsim. Pie kopsaucēja nokļuvām pirms nedēļas, un īsā laikā man ir izdevies izveidot savu nelielu komandu, ar kuru strādāšu kopā. Abi mani palīgi noteikti palīdzēs ar savu pieredzi, jo mums ir jauna komanda ar lielu potenciālu.
Kopā krāsim pieredzi un attīstīsimies, lai pēc pāris gadiem varētu ievākt augļus no augstākiem plauktiem," sola Valkovskis.
Viņš ar abiem palīgiem savulaik kopā ir spēlējis, Pētersonu ļoti gribējis dabūt treneru korpusā, un pēc ilgām sarunām izdevies vienoties par sadarbību. "Viņš bija viens no primārajiem kandidātiem, kuru vēlējos palīgos, jo ar savu autoritāti un auru viņš jaunajiem puikām var dot ļoti daudz. Aleksandrs Islandē strādā ar 16–17 gadus veciem puišiem, arī viņam šis būs liels izaicinājums," tā jaunais izlases treneris.
Valkovskis amatā nomainīs serbu Davoru Čuturu, ar kuru līgums beidzās, bet, tā kā viņš piekritis strādāt Katarā, tad sadarbību ar Latvijas izlasi turpināt nav bijis iespējams. Svarīgs jautājums, vai izlasē iespējama šā brīža labākā Latvijas handbolista Daiņa Krištopāna atgriešanās, jo viņš pie Čuturas nespēlēja? "Protams, ar viņu runāšu, ja veselība un motivācija atļaus, durvis uz izlasi viņam vienmēr būs vaļā," teic Valkovskis. Tikmēr Latvijas Handbola federācijas prezidents Aleksandrs Babra publiskojis arī izlases mērķus – četru piecu gadu laikā kvalificēties uz kādu no lielajiem – Eiropas vai pasaules čempionātiem. Līgums ar Valkovski noslēgts uz diviem gadiem ar iespēju to pagarināt vēl uz tikpat ilgu laiku.
