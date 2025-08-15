Izraēlai būs nepieciešams mobilizēt līdz 100 000 rezervistu, lai īstenotu jaunu operāciju Gazas joslā, ceturtdien vēstīja laikraksts "Yedioth Ahronoth".
Izraēlas armija trešdien apstiprināja plānu jaunai ofensīvai Gazas joslā. Atsaucoties uz Izraēlas armijas trešdien apstiprināto plānu, laikraksts ziņoja, ka armija paredzējusi ieņemt Gazas pilsētu, kā arī iznīcināt palestīniešu teroristu grupējuma "Hamās" klātbūtni bēgļu nometnēs Gazas joslas centrālajā daļā. Tuvākajās dienās plānots detalizētāk apspriest darbības virzienus un informēt iesaistītās divīzijas un brigādes, ziņoja "Yedioth Ahronoth". Laikraksts prognozē, ka kampaņa Gazas pilsētā, jo īpaši augstceltņu rajonos pilsētas rietumos, kā arī citās Gazas joslas ziemeļu daļās, varētu turpināties līdz pat 2026. gadam. Bruņoto spēku virspavēlnieks ģenerālleitnants Ejals Zamirs vēl pagājušajā nedēļā nerekomendēja pilnībā sagrābt Gazas joslu, norādot, ka karavīri ir pārguruši un trūkst jaunu spēku. Viņš arī uzsvēra, ka iebrukums Gazas pilsētā var apdraudēt izraēliešu ķīlniekus, kas atrodas "Hamās" gūstā. Tomēr Drošības kabinets noraidīja Zamira iebildumus un apstiprināja plānu jaunam iebrukumam, ko ierosināja premjerministrs Benjamins Netanjahu.
