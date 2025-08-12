"Es varu teikt, ka esmu laimīgs hokejists, bet varbūt šie divi kausi ir atmaksa par laiku jauniešu gados, kad paralēli hokeja treniņiem Vācijā bija arī jāstrādā," vakar, otro gadu pēc kārtas atvedot uz Latviju hokeja pasaules prestižāko balvu Stenlija kausu, atzina aizsargs Uvis Balinskis.
Lielāka loma
Uzvarētāju komandas pārstāvjiem vienu dienu iespējams pavadīt ar Stenlija kausu pēc savas patikas. Pagājušajā gadā Uvis trofeju atrādīja dzimtajā Ventspilī, bet šoreiz izvēlējās Mārupes ledus halli, kur viņu sveica vairāk nekā simt jauno hokejistu, viņu vecāki un citi ripas spēles līdzjutēji. Vēlāk Balinskis bija iecerējis ģimenes pasākumu un sprieda, ka baudīs no vēsturiskā kausa rasolu, kas "noteikti garšos labāk nekā parasti".
"Šogad sajūtas par Stenlija kausu ir pavisam citādas nekā pirms gada, aizvadīju gandrīz pilnu sezonu, izslēgšanas turnīrā spēlēju trīs kārtās un arī finālā gandrīz bija iespēja iet laukumā, jūtu, ka esmu lielāka daļa no komandas," atzina 29 gadus vecais aizsargs, piebilstot, ka nākamajā sezonā atkal būs sevi no jauna jāpierāda, jo nevar būt drošs par vietu sastāvā. Viņa pārstāvētajai Floridas "Panthers" šobrīd ir vienvirziena līgumi ar septiņiem aizsargiem.
"Pantēras" finālā otro gadu pēc kārtas tikās ar Edmontonas "Oilers". Pērn triumfēt izdevās septiņās spēlēs, bet šogad – sešās, turklāt pēdējās trīs uzvaras bija pārliecinošas. Latviešu aizsargs atzīmēja, ka komandā nevienam neesot radušās šaubas par to, ka viņi ir pārāki par Konoru Makdeividu & Co, taču sezonu kopumā raksturoja kā grūtāku, jo pret čempioniem visi atrod ekstra motivāciju.
Maršāna skūpsts
Stenlija kausa svinībās popularitāti iemantoja video, kurā pieredzējušais uzbrucējs Breds Maršāns naktsklubā noskūpsta Uvja Balinska krūšu galu un iedod autogrāfu. 37 gadus vecais Maršāns, kurš sezonas laikā tika iemainīts no Bostonas "Bruins", pazīstams kā viens no Nacionālās hokeja līgas (NHL) lielākajiem provokatoriem. "Tobrīd tā vienkārši sanāca, viņš ir meistars gan uz ledus, gan ārpus tā," spēju uzturēt atmosfēru ballītē atzīmēja Balinskis. "Super, ka tāds spēlētājs ir tavā komandā, nevis pretinieks. Ārpus laukuma – lielisks cilvēks, ļoti pozitīvs."
Grūtākais NHL esot 82 spēļu regulārā sezona, kas ir par apmēram 30 spēlēm vairāk nekā ierasts Eiropas līgās.
"Laika atpūtai nav, ir jābūt arī mentāli gatavam. Treneris pirms sezonas teica, ko no manis grib redzēt, bet tālāk lielas komunikācijas nav, un citreiz tas pat labāk, ja nerunā, tad zini, ka viss ir kārtībā," galvenā trenera Pola Morīsa pieeju tulkoja Uvis Balinskis.
Uvis pēdējos gados ir veiksmes lutināts – no Čehijas nokļuva Floridā, kur ne tikai vienmēr ir silts, bet arī minimālas nodokļu likmes, un tam vēl klāt – arī uzvarētāju organizācijā. Vienīgais, kas pietrūkstot, esot latviešu ēdiens.
"Nekad nevarēju iedomāties, ka kaut kas tāds ar mani varētu notikt, pirms pāris gadiem biju jau aizmirsis par NHL un iespēju tur spēlēt, bet redz, kā dzīvē viss mainās. Citi NHL nonāk 18, 19 gadu vecumā, bet es debitēju tikai 27 gados," Uvis Balinskis atgādināja, ka nekad nevajag padoties.
Viņš cītīgi gatavojas nākamajai sezonai un pēc pāris nedēļām lidos uz ASV. Līgums ar "Panthers" ir uz vēl vienu gadu.
Balinskim ir ļoti laba reputācija NHL
Ralfs Bukarts, Floridas "Panthers" skauts: "Floridas "Panthers" ģenerālmenedžeris Bils Zito ir mazliet pazīstams ar Latvijas hokeju, tas nospēlēja lielu lomu Uvja gadījumā. Pirms tam viņi skatījās kādu jauno latviešu spēlētāju un draftēja Sandi Vilmani. Meklēja aizsargus, noteikti bija daudz kandidātu, es un vēl daži cilvēki organizācijā aizlika vārdu par Uvi Balinski. Klišķis bija ātrs, 2022. gada novembrī izteicu vērtējumu un decembrī kluba cilvēks no ASV lidoja uz "Kaufland" kausu Slovākijā skatīties tieši Uvi. Mani interesēja, kāda būs Uvja attīstība Floridas sistēmā, jo ir četri pieci spēlētāji, kurus esmu ieteicis, NHL komandas iedevušas līgumus, bet vienīgi Uvim izveidojusies tik veiksmīga karjera. Pagājušā gada Stenlija kausa periods Balinskim bija ļoti grūts, bet saglabāja profesionālu pieeju, šogad jau spēlēja vairāk un arī "play off", tātad ir pakāpeniska attīstība. Šoreiz nestrādātu variants – iemest ūdenī, lai ķepurojas. Uvis ir nostabilizējis savas pozīcijas NHL, ir ļoti laba reputācija, domāju, ka komanda ir apmierināta ar viņa sniegumu. Daudz ko izsaka tas, ka divu gadu vienvirziena līgumu iedeva pirmajā sezonā, kad viņš vēl tik daudz nespēlēja, tas parāda komandas vadības attieksmi."
