TV kanāla 360 sarunu raidījumā “Aina studijā!” viesojas aktieris Mārtiņš Počs un stiliste, grima māksliniece Dita Grauda. Abi atzīst, ka bieži steigā ir grūti atrast apģērbu, kas atbilst noskaņojumam. Ir skaidrs, ka apģērbs ir mūsu vizītkarte, kas atspoguļo gan iekšējo pasauli, gan ietekmē pašsajūtu un komunikāciju, taču kā vislabāk atrast pareizo pieeju apģērba izvēlē?
Aktieris Mārtiņš Počs atzīst, ka arī viņam pamatīgu izaicinājumu sagādā īstā apģērba izvēle no rītiem, lai pieskaņotu to konkrētās dienas sajūtām un noskaņojumam. “Reizēm tas ir tas iemesls, kāpēc es kavēju. Tu it kā esi ierēķinājis to laiku, lai izvēlētos apģērbu, bet vienkārši nevari atrast, tāpēc kavē kādu pasākumu vai tikšanos,” stāsts Počs.
Arī stiliste Dita Grauda piekrīt un stāsta, ka viņa ļoti bieži revidē savu skapi: “Es atceros, ka lasīju grāmatu “Kārtības maģija”, un tur bija minēts, ka jāsaliek visas drēbes pa kaudzītēm, lai saprastu, cik ir krekli, blūzes, žaketes, svārki un viss pārējais. Tad es tveru to laukumu un saprotu – okey, man ir trīs žaketes, priekš kam man ceturto. Paiet nedēļa pēc šīs revīzijas un es saprotu, ka no šīm drēbēm man īsti neveidojas komplektiņi. Tad es revidēju pēc krāsām. Pēc laika saprotu, ka tas man atkal neder, un ir jāšķiro pēc stila. Un tā es visu laiku pārrevidēju, bet finālā nonāku līdz tam, ka visu metu miskastē, jo nekas no šī man vairs nestrādā!”
