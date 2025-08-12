Centrālā statistikas pārvalde pagājšpiektdien publiskoja ikmēneša datus par patēriņa cenām, un tie liecina, ka šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju tās pieauga par 0,1%, bet gada laikā – par 3,8%.
Lielākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām gada laikā (2025. gada jūlijs, salīdzinot ar 2024. gada jūliju) bijusi pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem – pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājušās par 6,9%.
Finanšu ministrijas pārstāvji analizē, ka pašreiz nekas neliecinot par sagaidāmu strauju inflācijas kritumu, un arī turpmākajos mēnešos tā Latvijā būšot būtiski augstāka nekā eirozonā vidēji. Inflācija Latvijā joprojām ir viena no augstākajām eirozonā. Saskaņā ar "Eurostat" ātro novērtējumu vidējā inflācija šā gada jūlijā eirozonā saglabājās 2% apmērā. Augstāka inflācija ir reģistrēta Slovākijā, Horvātijā un Igaunijā.
Ekonomikas ministrijas speciālisti vērtē, ka jau sesto gadu pēc kārtas jūlijā Latvijā novērots cenu kāpums, kas nav raksturīgs šim mēnesim. Iepriekšējos gados to galvenokārt ietekmējis straujais cenu kāpums energoresursiem pasaulē, tarifu paaugstināšana, kā arī lēnāks nekā raksturīgs šim mēnesim cenu kritums pārtikai. Šogad jūlijā kopējo inflāciju galvenokārt ietekmējis degvielas cenu kāpums, šim mēnesim neraksturīgais cenu kāpums pārtikai, kā arī pakalpojumu cenu sadārdzināšanās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu