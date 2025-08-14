Pie Ukrainai piederošās Melnās jūras Čūsku salas, domājams, avarējis Krievijas kara aviācijas reaktīvais iznīcinātājs Su-30SM, ceturtdien pavēstīja Ukrainas Jūras spēki.
Jūras spēku izlūkdienests pārtvēris radioziņojumu, ka pazuduši sakari ar Su-30SM, kas netālu no Čūsku salas veicis uzdevumu.
Lidmašīna, kā noprotams, nokritusi nenoskaidrotu iemeslu dēļ.
Krievijas karaspēks šobrīd veic meklēšanas un glābšanas operāciju.
Jūrā atrastas lidmašīnas atlūzas, bet piloti pagaidām atrasti nav, teikts ziņojumā.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.