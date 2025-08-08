Pagājušajā nedēļā 15 rietumvalstis nāca klajā ar kopīgu aicinājumu atzīt Palestīnas valsti. Liela daļa no tām gan to vēl nav izdarījušas, bet plāno to paveikt tuvākajā laikā. Iniciatore paziņojumam bija Francija, kas iecerējusi šo soli spert septembrī. Līdzīgi rīkoties gatavojas arī Lielbritānija un Kanāda, tomēr šīm apņemšanām pievienoti nosacījumi – viens no tiem paredz, ka teroristu grupējums "Hamās" vairs nekontrolēs Gazas joslu.
Vai arī Latvijai vajadzētu atzīt Palestīnas valsti vai vismaz sākt par to nopietnas diskusijas? Par šo jautājumu Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" sprieda politologs Andis Kudors, Saeimas frakcijas "Progresīvie" priekšsēdētājs Andris Šuvajevs, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica (Jaunā Vienotība) un portāla "Satori" ziņu redaktore un projektu vadītāja Agnese Radziņa, kura diskusijā Izraēlu raksturoja kā imperiālistisku valsti.
"Izraēlai ir acīmredzamas ekspansīvas intereses, kas neapstāsies nedz ar Gazu, nedz ar Rietumkrastu,"
diskusijā pauda Radziņa. "Viņu vienīgais mērķis šajā gadījumā ir pazudināt palestīniešu kopienu teritorijā, kas ir palestīniešu teritorija šobrīd, viņu pārvaldē kaut cik bijusi līdz šim. Jā, tas ir vienkārši imperiālistisks spēks."
Daudzi vēsturnieki uzsver, ka klasiskā imperiālisma izpratnē Izraēla nav tipiska koloniālā vara, jo tās rašanās pamatā bija nacionālās pašnoteikšanās kustība un daudzas rīcības tiek pamatotas drošības vajadzībām. Tādēļ Radziņas vērtējums ir vairāk politiski motivēts (Agnese Radziņa savulaik pārstāvējusi partiju "Progresīvie") nekā tīri vēsturisks.
