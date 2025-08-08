Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers piektdien mudināja Izraēlu pārskatīt plānu par Gazas pilsētas pārņemšanu savā kontrolē.
"Šī rīcība neko nedos, lai izbeigtu šo konfliktu vai sekmētu panākt ķīlnieku atbrīvošanu," sacīja premjers, brīdinot, ka šis solis "izraisīs tikai vēl lielāku asinsizliešanu".
Nosodījums izskanēja dažas stundas pēc tam, kad Izraēlas armija bija paziņojusi, ka saskaņā ar premjerministra Benjamina Netanjahu ierosināto un viņa drošības kabineta apstiprināto plānu "pārņems kontroli" pār Gazas pilsētu.
Lielbritānijas valdība pēdējā laikā arvien skaļāk pieprasa Izraēlai deeskalēt karu palestīniešu teritorijā, paužot bažas par humāno krīzi šajā teritorijā.
Pagājušajā nedēļā britu premjers solīja, ka Londona septembrī oficiāli atzīs Palestīnas valsti, ja vien Izraēla neveiks "būtiskus pasākumus" un nepiekritīs pamieram Gazas joslā.
Izraēlas "lēmums turpināt intensificēt ofensīvu Gazā ir nepareizs, un mēs mudinām to nekavējoties pārskatīt", piektdien pauda Stārmers.
"Ar katru dienu humānā krīze Gazā saasinās, un grupējuma "Hamās" sagūstītie ķīlnieki tiek turēti briesmīgos un necilvēcīgos apstākļos."
"Mums ir nepieciešams pamiers, humānās palīdzības pieplūdums, visu "Hamās" ķīlnieku atbrīvošana un sarunu ceļā panākts risinājums."
Stārmers norādīja, ka Lielbritānija un tās sabiedrotie "strādā pie ilgtermiņa plāna, lai nodrošinātu mieru reģionā kā daļu no divu valstu risinājuma".
"Taču, abām pusēm godprātīgi neiesaistoties sarunās, šī perspektīva zūd mūsu acu priekšā," viņš piebilda.
"Mūsu vēstījums ir skaidrs - diplomātisks risinājums ir iespējams, bet abām pusēm ir jāatkāpjas no iznīcības ceļa," rezumēja Lielbritānijas premjerministrs.
