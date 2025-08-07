Trešdien atklājot Latvijas Nacionālā teātra 107. sezonu, sadalītas teātra ceļojošās balvas. Aktrises Veltas Līnes ceļojošo balvu – Antas Klints gredzenu – saņēma Līga Zeļģe par mūķenes Ģertrūdes lomu izrādē "Dumpīgā Rīga" Klāva Meļļa režijā.
Aktrises Elzas Radziņas kulonu kā aizvadītās sezonas labākā aktrise saņēma Maija Doveika par Blanšas lomu izrādē "Ilgu tramvajs" Pētera Krilova režijā. Aktiera Kārļa Sebra gredzenu kā aizvadītās sezonas labākais aktieris saņēma Uldis Anže par skolotāja Kuroņa lomu Alberta Bela hrestomātiskā romāna "Cilvēki laivās" iestudējumā Ineses Mičules režijā. Teātra direktora speciālbalvu saņēma teātra muzikālās nodaļas vadītājs Aleksandrs Tomass Matjussons. Īpaši godināti aktieri Lāsma Kugrēna un Voldemārs Šoriņš, kuri uz Nacionālā teātra skatuves spēlē 50 sezonas.
