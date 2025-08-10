Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs svētdien pauda cerību, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedalīsies piektdien Aļaskā paredzētajā ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samitā, kurā tiks spriests par iespējām pārtraukt karadarbību Ukrainā.
"Mēs ceram un pieņemam, ka Ukrainas valdība, ka prezidents Zelenskis būs iesaistīti šajā tikšanās reizē," Mercs sacīja intervijā raidorganizācijai ARD.
Kanclers teica, ka Berlīne cieši sadarbojas ar Vašingtonu, lai mēģinātu nodrošināt Zelenska piedalīšanos sarunās, jo Ukrainas teritoriālos jautājumus nedrīkst izlemt bez tās līdzdalības.
"Mēs nekādā gadījumā nedrīkstam pieļaut, ka teritoriālie jautājumi tiek apspriesti vai pat izlemti starp Krieviju un Ameriku pāri eiropiešu un ukraiņu galvām,"
viņš uzsvēra.
"Es pieņemu, ka Amerikas valdība uz to raugās tāpat," sacīja Vācijas kanclers.
Mercs pauda cerību, ka sarunās varētu gūt ievērojamu progresu ceļā uz miera panākšanu..
"Mēs ceram, ka piektdien tiks panākts izrāviens," viņš teica.
"Galvenokārt [mēs ceram], ka beidzot būs pamiers un ka beidzot būs miera sarunas," uzsvēra Vācijas kanclers.
Trīs sarunu kārtās starp Krieviju un Ukrainu, kas šogad notika Stambulā, netika panākts nekāds progress.
